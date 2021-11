Familias numerosas piden que en ayudas públicas no sólo se tenga en cuenta la renta

La Asociación de Familias Numerosas ha solicitado al Parlamento de Navarra que en todas las ayudas públicas no sólo se tenga en cuenta la renta, sino el número de hijos o los miembros de la familia con discapacidad. Es lo que se llama renta familiar estandarizada que ya está regulada en el País Vasco. Se obtiene de dividir la renta familiar entre un coeficiente que tiene en cuenta el número de personas de la familia y su composición.

El presidente de la asociación, Pedro Tourón, explicaba que es una fórmula “muy justa”, porque es matemática y tiene en cuenta tanto la renta como las circunstancias de cada familia.

Destacaba que no tienen la misma renta dos familias que ingresan lo mismo pero una tiene dos hijos y otra cuatro o si uno de los descendientes es una persona con discapacidad. Irene Latorre, de la asociación, ponía como ejemplo que una persona con varios hijos y 31.000 euros de renta no puede desgravar el alquiler y sí una persona sola con 29.000 euros. Su renta disponible y sus necesidades no son las mismas, señalaba.