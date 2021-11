El encarecimiento de la vida está aumentando las personas que acuden a Cáritas

Estas últimas semanas ha aumentado el número de personas que acuden a Cáritas. El director de Cáritas Diocesana , explica que durante la pandemia y hasta ahora la renta garantizada “ha frenado bastante las consecuencias económicas a nivel personal y familiar” de la crisis, pero ya se estaría notando el encarecimiento de la vida en la cesta de la compra o la electricidad. “Las familias más desfavorecidas empiezan a notarlo más y empieza a haber problemas que hace unas semanas no teníamos”.

Es uno de los temas que aborda en esta entrevista en la que se muestra partidario de “una verdadera transformación de los servicios sociales” para que se incremente el trabajo directo y en contacto con las personas, ya que considera que se ha burocratizado en exceso. Sostiene que lo mal que ha podido funcionar el Ingreso Mínimo Vital para atender a personas sin recursos, en Navarra se ha paliado con la renta garantizada.

BLACK FRIDAY : "COGEMOS DE OTROS PAÍSES LO PEOR"

El director de Cáritas defiende la necesidad de la austeridad en unos días de anuncios de descuentos e incentivos al consumo con el Black Friday, una práctica importada de Estados Unidos . “A lo largo del año hay unas cuantas campañas. Lo que me llama la atención es que cogemos de otros países lo peor. Yo creo que en la situación social en la que estamos, el estar venga llamar a la gente a que si no consume no es feliz es una falta, iba a decir que de ética”.