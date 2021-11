Teodoro Abajo: “El tráiler hizo la tijera y la carga me aplastó en la cabina”

Cuando Teodoro sufrió el accidente acababa de nacer su segundo hijo, que hoy tiene 15 años.

¿Cómo era su vida antes del accidente?

Antes del accidente me gustaba trabajar el campo. Teníamos olivos y árboles frutales. Ahora no me queda más remedio que estar siempre animado, así contagio a mi familia. Me gustaba andar en bici, frontenis, y andar por el monte. Tenía una vida normal.

¿Qué recuerda?

Nada, solo lo que me han contado. Conducía con una cuba de hormigón, hice la tijera y toda la carga cayó en la cabeza del tráiler, en la cabina. Y los bomberos llegaron a pensar que con este golpe en la cabeza no pasaría de la primera noche. Y ya ves...

¿Un accidente de tráfico cambia la vida?

Mucho y luego ves a la gente hacer adelantamientos malos.

¿Qué le gusta hacer ahora?

Me dedico a ver películas de risa (ríe). Me gusta mucho salir a pasear con los monitores de Adacen y almorzar.

¿Qué mensaje lanzaría a los conductores?

Que conduzcan con cabeza, con todos los sentidos.