Luis González Pérez: “Era Nochebuena, la furgoneta derrapó con el hielo”

Usua Purroy Bermejo, trabajadora social de Adacen, ayuda a Luis a colocarse junto a los restos de una furgoneta. Luis perdió el control de su vehículo, una furgoneta, al resbalar con una placa de hielo. Era Nochebuena. Acababa de cenar con sus padres y hermana y volvía a su casa. Tenía 30 años. Al preguntarle cómo se encuentra, Luis encoge los hombros. La lesión que le produjo el accidente le impide expresarse bien. Le supone un gran esfuerzo, lo mismo que caminar. La lesión grave por traumatismo craneoencefálico le ha convertido en una persona dependiente. “Antes vivía solo y trabajaba mucho. Era operario en una fábrica de autobuses y trenes”.

¿Qué otras cosas hacía?

Me gustaba mucho conducir motos. Tenía una moto y me la robaron (se queja). También me gustaba mucho pescar y salir con la cuadrilla.

Pero todo cambió en Nochebuena. ¿Qué recuerda?

Poca cosa. Cenaba en casa de mis padres y hermana, en Olazti (Olazagutía), y después de cenar subí a la furgoneta para regresar a casa, a Ziordia. Para ducharme porque había quedado con la novia. Pero me di una hostia porque había hielo en el suelo, que no vi. Y di vueltas de campana. Más vale que iba solo.

¿Cómo cambia la vida después de un accidente?

Totalmente. Antes vivía solo y ahora en la residencia de Adacen.

¿Cuál es su sueño?

Casarme y crear una familia.