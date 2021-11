Salud Mental solo vio al 55% de las personas que se suicidaron en 2020

El año 2020 se cerró en España con la cifra más alta desde que existen registros de personas que han fallecido por suicidio. En total: 3.941 en todo el país, de las que 46 murieron en Navarra. De ellas, solo el 55% habían sido atendidas previamente en centros de Salud Mental. Los datos los dio a conocer este jueves a través de un comunicado la Asociación Besarkada, que reúne a personas afectadas por el suicidio de un ser querido y que hoy celebran un acto abierto al público con motivo del día Internacional de los Supervivientes al Suicidio.

“Las personas que se han suicidado, y las personas que están en duelo por suicidio acuden más a los servicios de Atención Primaria que a los recursos especializados de Salud Mental. Hasta un 50% de la asistencia que se da en Atención Primaria está relacionada con problemáticas de salud mental (muchas de ella en comorbilidad con enfermedades y síntomas físicos). Se ha demostrado que proporcionar tratamientos psicológicos en trastornos mentales moderados y en estadios más precoces en Atención Primaria es muy eficaz, con muy buenos resultados de remisión y un incuestionable ahorro económico. Además descarga el volumen de atención desde Salud Mental y permite reducir sus listas de espera que en este momento están sobresaturados”.

Según resaltan, las consecuencias económicas de los malestares y trastornos mentales son muy altas. “Diferentes estudios muestran cómo por cada euro que se invierte en la detección y tratamiento precoz de la conducta suicida revierte en un beneficio económico de 3 para el ámbito de salud. Es decir, se triplica. Teniendo en cuenta esto. instamos a la clase política a que se plantee un aumento de la inversión en Salud Mental. En 2020 en Navarra, únicamente el 5% de la inversión en Sanidad se ha destinado a este sector, lo cual resulta insuficiente, puesto que no abasto para atender las necesidades de los ciudadanos”.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra ha impulsado una campaña para la prevención del suicidio ante la próxima celebración del Día Internacional del Superviviente del Suicidio, tras la firma este jueves de un convenio de colaboración con la Asociación Besarkada-Abrazo, entidad que acoge a personas afectadas por el suicidio de un ser querido.

La iniciativa, titulada ‘Detrás de esta cruz hay vida. Entra, y hablemos de suicidio’, pretende convertir a la farmacia en “un lugar de referencia donde abordar este grave problema”. “La idea es que las farmacias se conviertan en un punto importante donde detectar a personas en riesgo de suicidio y que funcionen como altavoces para hablar y concienciar sobre este grave problema”, explicó en una nota la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Marta Galipienzo. Para llevar a cabo esta labor, las farmacias contarán un cartel y dípticos informativos en castellano y en euskera dirigidos a toda la ciudadanía, donde “se desmontan mitos en torno al suicidio, se advierte sobre señales de alerta y se ofrecen pasos para ayudar a una persona en riesgo”. Asimismo, este material incluye pautas para aquellas personas que tengan ideas suicidas, así como para quienes han sufrido la pérdida de un ser querido por esta causa. Por último, se recogen los diferentes recursos de ayuda que existen en la actualidad para la prevención del suicidio.

Galipienzo indicó que existen “ideas erróneas muy arraigadas en la sociedad que dificultan enormemente la petición de ayuda por parte de las personas en riesgo”. De este modo, aseguró que, “contrariamente a la idea extendida de que ‘quien dice que va a suicidarse no lo dice’, es importante tomar en serio cualquier aviso”. Sobre la información dirigida a quien tiene ideas suicidas, es importante “no callarse al respecto, no actuar de manera impulsiva y buscar ayuda”, manifestó la presidenta de la Asociación Besarkada-Abrazo, Elena Aisa. “Aquí la intensidad es de calibre doblemente traumático debido a la incomprensión social y, el proceso de recuperación, más largo e intenso, con fuertes recaídas”. Por eso “las pautas de autocuidado y el apoyo de la familia son fundamentales”, concluyó.

ES IMPORTANTE SABER

​

​¿qué puedo hacer si tengo ideas de suicidio?







1 No se lo calle, lo que piensa también le ocurre a otras personas: cuando alguien sufre no es inusual que piense que la muerte es una solución.



2 Busque ayuda: hable con personas de su confianza, pero busque también ayuda profesional.



3 No tenga prisa, no actúe de modo impulsivo: cualquier decisión al respecto se puede demorar.



4 Elabore y ponga en marcha su propio plan de seguridad, que recoja las personas, lugares, ideas y acciones que ayudan a superar la ideación y la crisis de suicidio







Cuando un ser querido ha muerto por suicidio







1 Es un duelo diferente; es traumático y conlleva mecanismos psicológicos específicos; además, cada persona lo vive de forma distinta



2 Aunque muchas emociones (culpa, rabia, fracaso, traición... ) aparecen también en otros duelos, aquí la intensidad es de calibre traumático, es decir, puede desbordar e incluso asustar a quien las siente... Es normal que se vivan así



3 La recuperación es un proceso más largo comparado con otros duelos, más intenso y con fuertes recaídas. Las asociaciones con grupos de apoyo mutuo, formadas por supervivientes a la muerte por suicidio de un ser querido, son un entorno seguro para compartir experiencias y sentimientos.



4 Las pautas de autocuidado y el apoyo de familia y amigos son fundamentales para la recuperación. Por eso, el entorno debe informarse sobre cómo es un duelo por suicidio y cómo acompañar, sin comparar con otros. Las asociaciones que trabajan estos duelos son un recurso importante.







Recursos de ayuda en prevención de suicidio







Teléfono de la Esperanza: 948 243040/717003717







Teléfono de Prevención del Suicidio



Madrid/Barcelona



911385385/900925555







Besarkada-Abrazo (Asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido) 622207743







Jornada este viernes en Civivox Iturrama



Acto abierto al público esta tarde a las 18.30 horas en el Civivox Iturrama. Intervendrán Carlos Artundo (director general de Salud), Javier Royo (psiquiatra del centro infantojuvenil Natividad Zubieta), jóvenes supervivientes al suicidio de un amigo, con actuaciones musicales de Leire Lucas, Lorena Aisa y Javier Ros.