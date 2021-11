UGT Navarra considera "absolutamente insuficiente" y "poco realista" la propuesta de OPE para Educación

261 plazas previstas en la absolutamente insuficientes para reducir drásticamente la interinidad y están muy lejos de lograr la consolidación de los puestos de trabajo". La Federación de Enseñanza de UGT de Navarra considera que lasen la Oferta Pública de Empleo para personal docente no universitario de enseñanzas medias son "para reducir drásticamente la interinidad y están muy lejos de lograr la consolidación de los puestos de trabajo".

A su juicio, "el Gobierno de Navarra debe ser más valiente y realista y realizar una oferta de empleo masiva que ayude al personal que quiera acceder y al que ya está trabajando, así como a los centros escolares que precisan de mayor estabilidad para realizar sus proyectos educativos".

El sindicato ha indicado, en un comunicado, que la propuesta realizada por el Ejecutivo foral es "poco realista", "teniendo en cuenta que nos encontramos inmersos en un proceso que trata de consolidar al personal docente interino". "Las 261 propuestas en la OPE son claramente insuficientes para lograr este objetivo", ha continuado.

Según ha indicado, "el alto porcentaje de interinidad, que actualmente se sitúa en el 30%, debe ser reducido hasta llegar al 8% solicitado y firmado por UGT en 2017". "Sin embargo, ha tenido que ser la Unión Europea la que exija a las Administraciones que se tomen las medidas precisas para que no haya este abuso de la interinidad", ha expuesto.

La Federación de Enseñanza de UGT ha exigido que aquellas vacantes que quedan desiertas sean "realmente rescatadas y no se pierdan". En este sentido, ha critiado que "a pesar de reclamar y exigir desde 2019 que las 155 vacantes aprobadas no se perdieran y se sacaran en otras OPE, el Gobierno de Navarra no las ha querido rescatar y se han perdido hace muy poco, este pasado mes de septiembre".

Según ha continuado, "en la OPE de 2021 de Secundaria y Formación Profesional han sido 74 las vacantes que han quedado sin dar y parece ser que no se van a rescatar, por lo que se perderán el próximo diciembre". "En total, las plazas perdidas ascienden a 229, unas plazas que podrían estar siendo ocupadas por personal interino o recién titulado", ha dicho.

Por ello, en opinión de la Federación de Enseñanza de UGT, "hay que seguir añadiendo los porcentajes de vacantes desiertas en los procesos selectivos del 2018 al 2021 del Cuerpo de Enseñanzas Medias, Formación Profesional y Cuerpo de Maestros".

"En la OPE de Secundaria y Formación Profesional de 2018 quedaron sin dar el 20% de las plazas, mientras que en 2019 fue un porcentaje similar en maestros, lo que genera al sindicato una seria preocupación y supone una señal de alarma para que no ocurra lo mismo con las 74 vacantes desiertas el pasado mes de junio", ha dicho, para añadir que "realizando un cálculo rápido de las plazas que se retiraron y que se han perdido sólo de Secundaria y FP, más las que no se cubrieron en 2018 y ni en este 2021, salen ya más de las que se proponen en la nueva OPE". "Y eso sin contar la escabechina de la OPE del cuerpo de maestros de 2019, en la que se quedó sin cubrir un porcentaje similar", ha apuntado.

El sindicato ha expuesto que "si a este hecho se añade que hay, como se ha señalado, más de un 30% de interinos en el personal docente, las cifras propuestas no reducen la interinidad ni por asomo al deseado 8%". "Es necesario multiplicar por ocho el número de plazas presentadas en la Mesa General para acercarnos al objetivo marcado de reducción de la interinidad", ha sentenciado.

Para la Federación de Enseñanza de UGT, la cobertura de vacantes es "deseable" no sólo para cumplir la exigencia europea de reducción de interinidad, sino también para la mejora de los centros.