La situación en los hospitales está en el foco de todas las miradas en este momento de la pandemia de covid-19. Este jueves, el director de Salud, Carlos Artundo, apuntó claramente que se está observando una tendencia al alza en la hospitalización por coronavirus así como en el número de personas que acuden a urgencias de los hospitales por covid. Y añadió un dato preocupante: “Los hospitales ya están tensionados por problemas no covid”.

Se trata de una situación habitual en esta época del año, añadió. Actualmente, la situación se ha tensado tanto por los problemas que no se han atendido durante los peores meses de la pandemia y han dado ahora la cara como por las patologías propias de los meses más fríos del año. “Los virus respiratorios han vuelto este año. La gripe empieza”, apuntó.

De hecho, Salud Pública ya advirtió de una elevada circulación de virus respiratorios y la semana pasada se registraron tres casos de gripe.

Si se suman todos los factores, patologías no tratadas, problemas propios de la época e impacto de la covid en los hospitales, la situación puede ser delicada si no se controla el aumento de ingresos por coronavirus.

“Tenemos que gestionar la covid porque si no nos podemos encontrar con una situación complicada a nivel de asistencia sanitaria en la red hospitalaria”.

AUMENTO DE UN 48%

En este momento hay 34 personas ingresadas por coronavirus en los hospitales. Y el último día se registraron 6 nuevos ingresos, dos de ellos en la UCI.

La situación no es comparable con la que se ha registrado en otros momentos de la pandemia pero lo cierto es que poco a poco los ingresados crecen. Así, hace un mes, cuando se tocó suelo con el número de nuevos casos, había 23 personas ingresadas mientras que ahora ya son 34, un 48% más. Respecto a la UCI, otro de los puntos delicados, hay 7 personas hospitalizadas cuando el 10 de octubre eran 4. Se observa, de momento, más estabilidad.

Artundo indicó que en esta época se pone en marcha el contingente de refuerzo en los hospitales, con más camas y turnos, para hacer frente a la demanda. “Hay que pensar que vienen puentes y Navidad y el personal, que ha realizado un gran esfuerzo, necesita vacaciones”, dijo.

“No podemos permitir que la incidencia de coronavirus se nos vaya de las manos porque, al final, siempre hay personas vulnerables o que no están suficientemente inmunizadas en las que va a tener consecuencias”, añadió Artundo.

Mejor pronóstico en pacientes hospitalizados vacunados

La vacuna es una de las medidas más contundentes para frenar la covid. Pero su eficacia es del 69% para prevenir casos con síntomas y del 91% para prevenir ingresos. Aunque el riesgo de ingreso hospitalario se reduce doce veces con la vacunación completa, Carlos Artundo recordó que siempre habrá personas en situación de vulnerabilidad (sobre todo inmunodeprimidos) u otras que no estén suficientemente inmunizadas en las que se puede llegar a la hospitalización. En este sentido, indicó que las personas que no están vacunadas e ingresan por covid suelen padecer neumonías bilaterales serias y graves, similares a las de hace meses. Por contra, en el caso de personas vacunadas que ingresan el pronóstico es mejor, dijo. “En muchos casos, incluso en la UCI, no les llegan a intubar”, añadió.