Chivite dice que no se puede desarrollar el reglamento de Policía Foral al suponer más gasto

presidenta del no se puede desarrollar el reglamento de horarios, jornadas y retribuciones de la incremento de la masa salarial habilitada en los Presupuestos de Navarra, lo que "podría incumplir los límites fijados por la normativa general de referencia". No obstante, ha señalado que "si se presenta otro reparto de fondos adicionales u otra norma equivalente" se llevaría a la Mesa de Policía Foral para cumplir con este reglamento. Ladel Gobierno foral María Chivite , ha indicado que, en estos momentos,de horarios, jornadas y retribuciones de la Policía Foral al suponer unhabilitada en los Presupuestos de Navarra, lo que "podría incumplir los límites fijados por la normativa general de referencia". No obstante, ha señalado que "adicionales u otra norma equivalente" se llevaría a la Mesa de Policía Foral para cumplir con este reglamento.

pregunta de Ley Foral de Policías de Navarra establece que el desarrollo de las retribuciones complementarias "será llevado a cabo reglamentariamente". Al respecto, ha destacado que ese desarrollo reglamentario "se está llevando a cabo porque previamente se ha tenido que realizar el estudio de puestos de trabajo necesario para definir los indicadores aplicables a cada puesto de trabajo". En contestación en el pleno del Parlamento a unade Navarra Suma , Chivite ha recordado que laestablece que el desarrollo de las retribuciones complementarias "será llevado a cabo reglamentariamente". Al respecto, ha destacado que ese desarrollo reglamentario "se está llevando a cabo porque previamente se ha tenido que realizar el estudio de puestos de trabajo necesario para definir los indicadores aplicables a cada puesto de trabajo".

Asimismo, ha destacado que "cualquier desarrollo reglamentario que recoja un incremento retributivo por encima del conjunto de la masa salarial habilitada en los Presupuestos de Navarra podría incumplir los límites fijados por la normativa general de referencia". Así pues, ha afirmado que el Gobierno "actúa conforme a la legalidad".

Chivite ha contestado al parlamentario de Navarra Suma José Suárez que "como sabe, no podemos aprobar este reglamento de horarios, jornadas y retribuciones hasta que no se habilite legalmente la posibilidad de reconocer los complementos recogidos en la Ley de Policías y que supone un incremento salarial".

La presidenta ha recordado que en 2018 "se tomó la decisión, acordada con sindicatos y el Parlamento, para el reparto de fondos adicionales que no contemplaba a la Policía Foral". Así, ha resaltado que el Ejecutivo foral "parte del respeto a esa decisión que nos sitúa en el actual escenario".

No obstante, ha expresado su compromiso de que "si se presenta otro reparto de fondos adicionales u otra norma equivalente, elevaremos a la Mesa de Policía Foral la propuesta para cumplir el materia retributiva con lo que recoge la Ley de Policías".

Además, ha avanzado que en la reunión de la comisión de personal de la próxima semana se entregará un calendario para "concretar el desarrollo, que es verdad que se ha visto afectado por la pandemia". Si bien, ha puesto en valor otros avances en interinidades o la provisión de puestos. "Por lo tanto, trabajamos y avanzamos", ha añadido.

Por su parte, el parlamentario de NA+ José Suárez ha criticado las respuestas "vagas, superficiales, reiterativas y que demuestran poco respeto a la labor de oposición" de Chivite y ha afirmado que hay "aspectos que deben ser aclarados" que "afectan a 1.100 funcionarios y pueden afectar a los Presupuestos de Navarra".

Así, ha preguntado cuándo se prevé que esté el reglamento "que debía estar terminado a finales de 2019". En este sentido, ha asegurado que la valoración de puestos de trabajo a la que se ha referido Chivite "está terminada en septiembre de 2020".

Igualmente, ha preguntado si "se va a cumplir la Ley de Policías que establece que el reglamento que se apruebe se tiene que aplicar el 1 de enero de 2019, es decir, con carácter retroactivo", lo que podría suponer un coste, ha dicho, de tres millones anuales.

Suárez ha preguntado a Chivite si hay planes de contingencia si no se puede hacer ese desarrollo reglamentario o si no se realiza "para ver cómo atiende las obligaciones que se derivan de la ley foral". "¿En qué medida nos respetamos a nosotros mismos si promulgamos una ley y no somos capaces de cumplirla o de exigir que ese cumpla?", ha criticado.

En su réplica, Chivite ha acusado a NA+ de "hacer ruido a costa de lo que sea" para buscar "confrontación, ni mejorar los servicios públicos y la Policía Foral". Ha destacado que "vamos a actuar dentro del marco de la normativo del Estado desde el respeto a la ley y los acuerdos adoptados en mesa sindical en torno a los fondos adicionales" y ha insistido en que "en cuanto podamos hacerlo lo haremos" porque el Gobierno foral tiene "compromisos claros con la Policía Foral".

Así, ha contrapuesto los "recortes salariales" y la "falta de plazas" en el cuerpo durante los gobiernos de UPN. Así, ha puesto en valor la OPE de 95 plazas en 2021 y otras 57 plazas convocadas entre 2019 y 2020 frente a las 109 plazas convocadas entre los años 2010 y 2017. Además, ha destacado que su Ejecutivo trabaja en materia de jubilación anticipada, la asunción de las competencias de tráfico y seguridad vial y otras cuestiones contempladas en el plan estratégico como la nueva comisaría de Mutilva, los servicios de violencia de género o la renovación de la flota de vehículos.