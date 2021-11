El miedo a un apagón eléctrico agota artículos como hornillos y linternas

En Austria dan por hecho que habrá un apagón eléctrico y el propio Gobierno prepara a los ciudadanos para afrontarlo. Esta alarma en el país de Mozart se ha ido extendiendo por toda Europa en las últimas semanas hasta el punto de que son cientos los navarros que, llevados por el miedo o por el convencimiento de que el riesgo es real, se han lanzado a comprar hornillos de camping-gas, cocinas y estufas de gas, así como linternas y cargadores solares y pilas, entre otros artículos útiles en caso de tener que sobrevivir sin luz.

En comercios como ferreterías y tiendas de montaña lo tienen claro: el hornillo de camping - gas es el papel higiénico de la covid. La demanda es tal en toda España que hay modelos de cocinillas de gas que los proveedores ya han avisado a las tiendas que están agotados y que no los va a poder reponer.

“ESTO ES UNA LOCURA”

“En dos semanas hemos vendido lo de cuatro meses. Más de 1.000 cartuchos de gas para las cocinas, que permiten cocinar durante unas dos horas , y unas 120 cocinillas que lo mismo sirven con cartucho de gas que, con un adaptador, funcionan con la clásica bombona de butano. Esto es una verdadera locura”, cuenta el propietario de Eregui, una tienda especializada en material de camping y montaña en Villava, Rafa Errea Errea.

A mediados de la semana pasada se quedaron sin existencias de muchos artículos y espera recibir nuevos cargamentos entre hoy y mañana. “Muchas personas te dicen que les apuntes en una lista de espera pero no lo hacemos porque sería un lío”.

“EFECTO CONTAGIO PSICOLÓGICO”

El comerciante explica que la demanda ha ido ‘in crescendo’ porque empezó de forma “tímida” hace dos semanas pero la pasada ya explotó. “Al principio, creía que sería algo pasajero, pero ahora es raro que alguien entre en la tienda y no pregunte por algún artículo que funcione con gas. Aquí solemos tener de todo menos cargadores solares que, imagino, son para el móvil”, añade.

Justifica la desmedida reacción de los ciudadanos en el “efecto contagio” y en “el por si acaso”. “Es un comportamiento humano. Si ves que gente de tu entorno compra, al final acabas comprando también porque no quieres ser el único que no lo tenga. Las personas funcionamos así. Son compras psicológicas, empujadas por el miedo”, apunta Errea. “¿Que si yo me he quedado con algún hornillo? Pues no”, afirma.

Sobre el perfil de quienes demandan estos productos, el comerciante dice que es variopinto, de edades entre 30 y 60 años. “Hay de toda edad y condición. Quien se lleva tres cocinillas para ella y para su madre y su suegra y quien se lleva 40 cartuchos”.

“NADIE VEÍA UNA PANDEMIA”

a sección de montaña en el No son fechas. Ahora, no hay nada y no sabemos cuándo va a llegar. La semana pasada nos mandaron cuatro camping- gas y desaparecieron enseguida. Hay gente que las compra online”, comenta Sara López. Cuenta que ella y sus compañeros asisten atónitos a este fenómeno. “Hay quien te dice que no se cree mucho lo del apagón y quien dice que tampoco nadie pensaba que iba a haber una pandemia”, apunta la joven. En len el Decathlon de Pamplona , la demanda de hornillos, linternas, cartuchos y demás de artilugios de supervivencia también esta desatada desde hace casi dos semanas. “Es increíble lo que está ocurriendo porque son artículos que se venden en primavera y verano.. Ahora, no hay nada y no sabemos cuándo va a llegar. La semana pasada nos mandaron cuatro camping- gas y desaparecieron enseguida. Hay gente que las compra online”, comenta Sara López. Cuenta que ella y sus compañeros asisten atónitos a este fenómeno. “Hay quien te dice que no se cree mucho lo del apagón y quien dice que tampoco nadie pensaba que iba a haber una pandemia”, apunta la joven.

Los precios de un camping- gas básico ronda los 20 euros y si ya se va a cocinas que pueden funcionar con cartuchos de gas y también con bombonas de camping y bombonas normales, sube a unos 35-50 euros. Los cartuchos de gas cuestan entre 2 y 3 euros cada uno. En las tiendas no se descarta que algún artículo suba de precio en próximos días.

En la Ferretería Irigaray también comentan que no disponen ya de muchos artículos de este tipo. “No hay una fecha exacta en la que volveremos a tener”, agregan. En Tudela, en la ferretería José Alfonso señalan que, a pesar de que más gente está preguntando por estos artículos, aún tienen hornillos y cocinas de gas. “De lo que no tenemos son bombonas azules de camping- gas de 3 litros, pero esperamos recibir.

En Barañáin, la ferretería José Antonio también dispone de algún hornillo y cocinilla, aunque reconoce el aumento de la demanda. “En diez días hemos vendido lo que casi se vende en un año entero. ¡Impresionante!”, valora Mari Carmen Mendive.