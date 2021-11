Más de mil familias navarras piden cambios en las mayorías para decidir sobre la jornada continúa

1.200 familias han presentado un escrito en el Departamento de Educación del centros escolares de Navarra. Un total dehan presentado un escrito en el Departamento dedel Gobierno de Navarra para pedir un cambio en las votaciones que se lleven a cabo para decidir sobre la jornada continúa en los

En concreto, piden que en las votaciones no se tenga en cuenta el resultado mirando al censo total, sino al número de participantes en la votación. De lo contrario, consideran que se "perjudica claramente a las familias favorables al cambio".

En el escrito, explican que son "madres y padres de las escuelas públicas de Educación Infantil y Primaria preocupados por el sistema de votación que rige el proceso de cambio de jornada escolar a jornada continua o flexible".

Estas familias valoran "muy positivamente el hecho de que sea el único proceso en la educación navarra en el que se nos otorga capacidad de decisión con nuestro voto particular", pero consideran que no es "razonable que en las tres votaciones que se deben llevar a cabo para que este proceso salga adelante (Claustro 60%, Consejo Escolar 66,6% y votación familias 60%) se tenga en cuenta el cómputo de votos del censo total".

"Si lo que se pretende con este condicionado es que haya una mayoría cualificada que busca que una decisión muy sensible deba adoptarse por una muy amplia mayoría, debemos recordar que lo que están aplicando es una mayoría cualificada de carácter especial, desproporcionada y que perjudica claramente a las familias favorables al cambio", aseguran.

Estas familias no comprenden que "haya centros en los que se haya llevado a cabo adelante todo el proceso, con el esfuerzo y desgaste que ello supone para familias y docentes, y esté ocurriendo que con porcentajes de participación de las familias superiores al 85% y con resultados en los que los votos favorables duplican a los no favorables no se pueda producir el cambio".

Por ello, consideran que "se ajustaría más a la realidad un sistema de votación en el que se exigiera una mayoría cualificada suficiente del total de los votos emitidos, y no del censo total como hasta ahora".

"Exigimos que se considere y aplique un sistema de votación en el que se exija para la aceptación del proyecto la emisión de un porcentaje importante de votos (60% de participación) y si de los cuales más de la mitad son votos favorables (50%) pueda salir adelante el cambio de horario escolar. Entendemos que sería una mayoría cualificada suficiente", afirman.

Para concluir, estas familias señalan que "si se quiere dotar a este tipo de procesos de una mayor democracia para así poder dotar de autonomía y empoderar a los centros y a toda la comunidad educativa, no podemos seguir exigiendo mayorías tan especiales que penalizan a la participación y favorecen a un tipo de jornada que nunca ha sido consultada a las familias".