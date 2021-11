Rafael Doménech: “Se pasa la carga a las generaciones más jóvenes con un impuesto distorsionador”

Rafael Doménech, responsable de análisis económico de propuesta preliminar” que, “puede cambiar mucho en el proceso de negociación”, considera a preguntas de este medio, que el incremento de cotizaciones que se propone resulta “poco efectivo” y demora a 2023 la adopción de medidas adicionales y, por ende, la resolución del problema. La subida de las cotizaciones sociales planteada por el ministro José Luis Escrivá para garantizar las pensiones de los baby boomers no convence a expertos que como, responsable de análisis económico de BBVA Research, llevan tiempo insistiendo en la necesidad de acometer reformas de calado en el sistema de pensiones que deriven en un proyecto sólido para varias generaciones. Dejando claro que se trata de una “valoración preliminar” ante una “” que, “”, considera a preguntas de este medio, que el incremento de cotizaciones que se propone resulta “poco efectivo” y demora a 2023 la adopción de medidas adicionales y, por ende, la resolución del problema.

la propuesta no permite financiar ni el 10% del agujero, ese déficit va a ir aumentando. Sólo con la derogación del índice de revalorización de las pensiones, lo hará en casi tres puntos adicionales de PIB”. Poco efectivo, argumenta, porque “solo aportaría el equivalente a 1.700 millones, un 0,14% del PIB de 2021, que representan solo un 6% de las transferencias previstas del Estado el próximo año para financiar el déficit del sistema de pensiones (28.243 millones)”. Es decir, prosigue, “que además de que. Sólo con la derogación del índice de revalorización de las pensiones, lo hará en casi tres puntos adicionales de PIB”.

Como segundo punto, asegura este experto que la propuesta tampoco sirve como mecanismo de equidad intergeneracional. “Lo que se nos está diciendo a los baby boomers es que nos jubilemos cuando lo teníamos pensando y que ya lo pagarán los jóvenes que están trabajando. Justo lo contrario a lo que se está haciendo en otros países. Es un impuesto distorsionador a la creación de empleo. Los trabajadores no van a tener derecho a una pensión mayor por el hecho de haber pagado más”. Según explica, esa cotización finalista sólo daría derecho a una pensión mayor si no fuera necesario utilizar el dinero acumulado en el fondo de reserva algo, asegura, que no va a ocurrir. “Eso dinero se va a utilizar sí o sí”, sostiene.

En la misma línea, María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, ha manifestado estos días que “las cotizaciones sociales son un impuesto directo al empleo con consecuencias directas negativas sobre la creación de empleo y sobre el nivel de los salarios. En su opinión, pretender cubrir el déficit que se va a generar en los próximos años en el sistema de pensiones subiendo las cotizaciones sociales, además de ser imposible supondría tratar de paliar el problema al precio de más desempleo y salarios más bajos”. Para las empresas, una nueva subida de cotizaciones, como la planteada por el Gobierno en el marco del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones, lastrará la competitividad de los grupos empresariales y el empleo.