Montesinos pide en Pamplona a Sánchez que deje de atacar a las comunidades del PP

Montesinos, que llegóde Amelia Salanueva , señaló que Pamplona no podía ser un lugar más propicio para la convención porque “”. Recordó que el presidente del Gobierno declaró en Pamplona que “bajo ningún concepto iba a hablar con Bildu ”. “Luego dijo que no iba a dormir tranquilo con ministros de Unidas Podemos y que no iba a indultar a quienes dieron un golpe de Estado”. Para el representante del PP, el único propósito de Sánchez es “seguir aguantado aunque solo sea un día más en el Palacio de la Moncloa”.