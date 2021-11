Logra cancelar en Navarra una deuda de más de 90.000 euros con la ley de segunda oportunidad

El Juzgado de Primera Instancia nº6 de Pamplona ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho de un hombre que había acumulado una deuda de 92.622 euros a la que no podía hacer frente a través de la Ley de Segunda Oportunidad de 2015. Como explican los abogados de Repara tu Deuda, despacho que llevó la representación del deudor, “debido a una enfermedad”, el afectado pidió una serie de préstamos. “Además, posteriormente, tuvo que coger la baja, por lo que sus recursos económicos eran muy bajos. Por ello, empezó el proceso. Hoy puede empezar una vida libre de deudas tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad”, resalta el despacho.

Lo primero que exige la ley es que se haya intentado un acuerdo extrajudicial con los acreedores privados. Una vez superado este paso, si el deudor no cuenta con antecedentes penales por estafa o delitos económico, si ha intentado el acuerdo de mediación, si no tienes unas deudas que superen los 5 millones de euros y ha intentado el acuerdo de mediación, ya puede someterse al procedimiento y solicitar la condonación de la deuda. Para que un juez la apruebe, es necesario que el concurso no sea declarado culpable. La segunda opción es cuando el deudor no ha abonado el crédito contra la masa y además tiene deudas públicas. Tendrá que someterse a un plan de pagos fijado por el juez durante los siguientes cinco años. Si al finalizar no ha conseguido devolver todo, pero acredita que ha dedicado un porcentaje establecido de sus ingresos a hacerlo, también podrá conseguir la exoneración del total de la deuda al finalizar ese plazo.