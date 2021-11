El fiscal superior de Navarra expresa su preocupación por la dificultad de perseguir estafas en internet

El fiscal superior de Navarra, José Antonio Sánchez, ha expresado este miércoles su "preocupación" por la "dificultad" que entraña conseguir pruebas para perseguir las estafas que se cometen a través de internet.

internet (por ejemplo, operaciones bancarias o compras), pero ha señalado que la Fiscalía se encuentra con "una falta de prueba total para poder actuar" en este tipo de delitos y "es un tema preocupante". En una comparecencia en el Parlamento de Navarra para presentar la memoria de actividad de la Fiscalía correspondiente al año 2020, José Antonio Sánchez ha explicado que es lógico que estas estafas vaya en aumento, dado que también va en aumento la actividad que realiza la ciudadanía a través de(por ejemplo, operaciones bancarias o compras), pero ha señalado que la Fiscalía se encuentra conen este tipo de delitos y "es un tema preocupante".

Así, ha explicado que las direcciones IP desde la que se cometen los delitos "son imposibles de localizar o están en el extranjero y el dato con el que contamos, que es la cuenta bancaria en la que se ingresa la cantidad estafada, es una cuenta que se abre con DNI previamente sustraído o con nombres ficticios".

Además, ha señalado que "muchas veces se consigue localizar el dinero, que sale inmediatamente al extranjero", habitualmente a países del este o de Asia, pero en algunos casos también a otros países de la Unión Europea. El fiscal ha explicado que aunque se localice el dinero, el país al que se ha enviado puede abrir una causa de blanqueo de capitales y "ese dinero es imposible recuperarlo". "Son problemas por todos los dados", ha dicho.

Durante su intervención, el fiscal ha señalado que 2020 fue un año "atípico" por la pandemia de Covid-19 y ha explicado que en el ámbito de la jurisdicción penal los procedimientos nuevos disminuyeron un 11% respecto a 2019, quedando en un total de 27.271. "Tiene su lógica en el sentido de que hubo tres meses de confinamiento de la población, más los confinamientos nocturnos de una a 6 de la madrugada, lo que incide en la actividad delictiva", ha explicado.

En este contexto, el fiscal superior ha señalado que disminuyeron delitos como robos y hurtos y aumentaron otros como las estafas por internet. Además, ha incidido en que los delitos de lesiones relacionados con violencia de género o violencia familiar descendieron solo un 3,67%, debido a que son delitos que se cometen normalmente dentro del domicilio.

Además, ha señalado que "se realizaron bastantes diligencias" con relación al seguimiento de residencias de mayores o denuncias particulares sobre personas mayores que estaban en residencias.

JUICIOS TELEMÁTICOS "PUNTUALES" Y QUE NO SE PUEDEN GENERALIZAR

Sobre la celebración de juicios telemáticos durante la pandemia, ha explicado que ha sido una fórmula que ha estado "ceñida a situaciones muy puntuales y concretas, fundamentalmente para temas de conformidades, es decir, que esa experiencia si bien está bien que se recoja, porque puede venir bien para determinadas circunstancias, no puede dar lugar a una generalización porque hay otros principios como el derecho de defensa o tutela efectiva que no hacen que sea compatible con ese sistema". "En cualquier momento que haya que presentar una prueba documental ya no es factible telemáticamente. También está el problema de la identificación de las personas que intervienen y hay identificar que la persona es realmente quien dice que es", ha argumentado.

SIGUEN SIN CREARSE NUEVAS PLAZAS DE FISCAL

En relación con los medios personales de los que dispone la Fiscalía, José Antonio Sánchez ha afirmado que "la noticia un año más es que no hay noticia, seguimos exactamente igual que en años anteriores", es decir 21 fiscales en plantilla, además de uno de refuerzo desde 2015. "No se ha creado absolutamente ninguna plaza por parte del Ministerio. Estaban pactadas 80 plazas con la Fiscalía, pero no se ha creado ninguna. Para el año que viene están previstas en los Presupuestos del Estado 70 plazas de fiscal", ha dicho, para confiar en que este previsión se materialice y al menos la plaza de refuerzo en Navarra se convierta en definitiva.

El fiscal ha incidido en que la de Navarra es la Fiscalía con menor número de fiscales de España por número de habitantes. Además, ha apuntado que "la plantilla tiene el aspecto positivo de la estabilidad pero el negativo de la edad y la falta de renovación, no es que sea preocupante, pero para futuros años tendrá que pensarse en la renovación necesaria".

En cuanto a los medios materiales, el fiscal superior ha señalado que "el edificio judicial está totalmente ocupado, de tal forma que si se crea algún tipo de órgano, ya no va a ser posible meterlo dentro de ese edificio". "Tendría que sacarse algún órgano fuera. Si se crea una plaza de fiscal nueva, tendría que compartir despacho con algún otro fiscal, no hay más posibilidades de ubicar a un fiscal en un despacho propio", ha afirmado, para indicar que "la idea del nuevo edificio se ve absolutamente necesaria".

El fiscal superior también ha dedicado parte de su intervención a la mediación, para señalar que ha sido "exitosa". "Lo que viene funcionando hasta el momento viene funcionando de forma adecuada gracias al empeño e todas las personas que funcionan en la misma. El año pasado se remitieron 314 expedientes por parte de los juzgados en el ámbito penal a la mediación y el éxito fue del 67%", ha dicho, para apuntar que "es difícil que se pueda aumentar más" la actividad en la mediación.

En el capítulo de menores, José Antonio Sánchez ha explicado que se produjo en 2020 una reducción de los procedimientos, que fundamentalmente son pro robos y hurtos de teléfonos y bicicletas, "el genero que más salida tiene entre los menores".

En el turno de intervención de los grupos, el portavoz de Navarra Suma, Jorge Esparza, ha afirmado que "resulta triste que todos nos hayamos resignado a decir que lo más llamativo es que no hay ningún cambio en relación con los medios humanos" y ha lamentado que "somos de lejos la Comunidad que peor ratio presenta de número de fiscales en todo el Estado".

Por parte del PSN, Virginia Magdaleno ha señalado que "siempre se nos ha trasladado que el edificio judicial está ocupado, en el ámbito de la Fiscalía también, y el Gobierno de Navarra tiene la previsión de ampliar las instalaciones". "Se están haciendo tramitaciones con el Ayuntamiento de Pamplona para hacer uso de un terreno colindante y en ese ámbito se está avanzando", ha resaltado.

La portavoz de Geroa Bai, Blanca Regúlez, ha afirmado que, aunque es positivo que haya estabilidad en la plantilla de la Fiscalía en Navarra, "en número y en personas con nombres y apellidos", sigue sin haber un aumento de plazas y se ha cuestionado por la razón que "esgrime el Gobierno de España para obviar la petición que desde Navarra se realiza".

Desde EH Bildu, Arantza Izurdiaga ha señalado que los juicios telemáticos "no ha tenido gran implantación en Navarra, pero es una medida que no tenemos que descartar". "Es verdad que en el ámbito penal hay muchas cuestiones que son muy difíciles de realizar por vía telemática, pero sí que creo que hay muchos procedimientos y ámbitos que no son el penal que sí se pueden celebrar a través de medios telemáticos", ha apuntado.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha expresado el "compromiso" de su grupo de actuar para que al menos una de las 70 plazas de fiscal prevista en los Presupuestos del Estado para 2022 se asigne a Navarra. "Ojalá nos correspondieran dos, ya sé que es imposible, pero la ratio en Navarra está muy por debajo de la media estatal", ha afirmado.