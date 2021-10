La pócima para evitar la multa resultó un camelo

erro ladraba desafiante a la conductora, husmeando sin duda el estupefaciente para el que ha sido entrenado. Ante la insistencia del animal y para estupefacción de los agentes de la El phusmeando sin duda el estupefaciente para el que ha sido entrenado. Ante la insistencia del animal y para estupefacción de los agentes de la Policía Municipal de Pamplona , la mujer sacó de uno de sus bolsillos un pequeño recipiente que rauda, se dispuso a beber.

A preguntas de los policías, explicó que se trataba de un preparado líquido que había comprado por Internet. Su supuesta misión, borrar toda traza de droga ingerida previamente por esa persona. La realidad, que acabó denunciada tras dar positivo en anfetamina y metanfetamina. Además, se le incautó el speed que llevaba encima. El líquido no le salvó del rastro que, concienzudo,había marcado el perro, adiestrado guía canino en busca de sustancia que pudieran portar consigo los pamploneses y que olfateó durante esta semana varios lugares transitados de la capital navarra.

En este caso, la joven señalada, de 31 años, en una maniobra un tanto desesperada, vio que los agentes, además de registrarla en busca de la sustancia detectada, iban a someterla al test de detección de drogas. La multa e inmovilización de su vehículo eran un riesgo que no quería correr y, antes de que este revelara las sustancias que había tomado, se tragó el brebaje, sin resultado.

No es la primera vez, admiten, que se encuentran personas que además de llevarse la sanción correspondiente por conducir drogado, intentan en vano ocultar los consumos, recurriendo a pócimas que se venden como un remedio infalible en web especializadas o incluso plataformas de compraventa. Desde su experiencia. relatan más ‘intentos’ de eliminar esos consumos, a cada cual más extrafalario. “Hace años no era tan extraño ver a algunos conductores bebidos, parados en un control de alcoholemia, masticando hierba. Creían que con eso no iban a dar positivo. Es más fácil que acabaran convertidos en vacas”, relatan estos agentes.

Los limpiadores de toxinas, que así se presentan en los buscadores, no resultan demasiado caros, aunque, eso sí, echando un vistazo a los comentarios de los usuarios, no siempre dejan satisfechos a los compradores. “Hace tres años que lo compré y lo probé en un control de la Guardia Urbana de Barcelona. Yo solo había consumido cannabis. Ni alcohol ni nada. Pues primero di 0,25, el mínimo legal, y luego sí positivo de cannabis y metanfetamina. Me quedé a cuadros. Con una multa de 1.000 euros y sin 6 puntos del carné. También me inmovilizaron el coche y tuvo que venir mi sobrina a retirarlo. ¡Vergonzoso!”, resumen.