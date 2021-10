EL TSJN analiza este viernes si declara nula la sentencia del crimen de Cáseda

Ladel Tribunal Superior de Justicia de Navarra escuchará este viernes los recursos a la sentencia por elque acabó en junio con dos acusados condenados a prisión permanente revisable y un tercero absuelto. Fiscalía y acusación particular piden quecon el fin de que el procesado absuelto, hijo y hermano de los reos, también sea condenado. Por su parte, la defensa del padre reclamará que sea condenado por tres homicidios, y no por tres asesinatos, y también que no se aplique la pena de prisión permanente revisable. El abogado del hijo condenado, por su parte, pide que se repita el juidio por “” en el veredicto, o de forma subsidiaria que sea absuelto.