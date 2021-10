CCOO y UGT consideran necesaria una reforma fiscal integral en Navarra para que "quien más gane más pague"

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Navarra, Chechu Rodríguez y Jesús Santos, han defendido este viernes una reforma fiscal integral en la Comunidad foral que "ayude a repartir la riqueza y que quien más gane más pague".

En declaraciones a los medios de comunicación al término de una concentración -de solidaridad con el sindicato italiano CGIL tras un asalto de grupos fascistas a su sede-, Chechu Rodríguez ha considerado que "se tienen que revisar algunos aspectos como el Impuesto de Sociedades, aspectos de bonificaciones a las empresas porque entre lo que pagan y lo que se benefician, el Gobierno de Navarra pierde una cantidad de recursos importante del régimen foral".

Rodríguez ha asegurado que la reforma debe basarse en el estudio del grupo de expertos nombrado por el Gobierno foral para comenzar a discutir una reforma fiscal por la que "quien gana menos, pague menos". "Nosotros hemos hecho estudios en los que decíamos que más del 80% de los impuestos en Navarra los pagamos quienes dependemos de una nómina, eso hay que corregirlo", ha añadido.

Los líderes de ambos sindicatos coinciden en que el anteproyecto de Presupuestos de Navarra es importante que sirva para la recuperación social y económica. "No hemos tenido oportunidad de leer el anteproyecto y lo que conocemos es por la prensa, pero la música no me suena mal", ha afirmado Jesús Santos. "La mayoría de partidas van dirigidas al ámbito social y eso nos parece importante", ha añadido.

"Tendremos oportunidad de ver los Presupuestos, la música no es mala y veremos si podemos mejorarla con la letra pequeña", ha remarcado Santos.

"Por lo que hemos podido leer en prensa, los Presupuestos son expansivos y tratan de reforzar las carencias que ha dejado al descubierto la pandemia, pero insisto, trasladaremos nuestra opinión cuando tengamos el documento y sepamos dónde podemos incidir", ha añadido Chechu Rodríguez.

En cuanto a las partidas destinadas a Navarra en los Presupuestos Generales del Estado, ambos líderes sindicales han hecho hincapié en que trabajarán para que Navarra no reciba un trato discriminatorio con respecto a otras comunidades.