El pamplonés Iñigo Alfonso, Teobaldo al Periodista navarro 2021

La Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Navarra, en reunión celebrada el 11 de octubre, decidió los profesionales que este año recibirán el galardón Teobaldo a la buena labor realizada en diferentes categorías y campos del periodismo.

El periodista pamplonés Íñigo Alfonso ha sido galardonado con el Teobaldo al Periodista Navarro 2021.

Según informa la asociación en una nota, Íñigo Alfonso, que ha comenzado hace pocos días su cuarta temporada en ‘Las mañanas de Radio Nacional de España’ "es el despertador de la radio pública, una cita con la actualidad en la que el equipo de Íñigo ayuda a sus oyentes a descifrar el complejo mundo en el que nos movemos. La radio pública mantiene con él una imagen plural alejada de intereses particulares, en un medio en el que no es sencillo conjugar todos los factores para obtener un buen resultado en la persecución de, entre todos, mejorar el clima del país.Ha sido un buen trabajo profesional, en este último año tan convulso, desde la complicación de la radio pública, sin preferencias, con neutralidad, contemplando la pluralidad, desgranándola, explicándola, aportando valor a la información y, en definitiva, dibujando una situación en la que oyentes y profesionales se han sentido más cerca para poder abordar el común objetivo del bienestar, de la mejora de la vida social y de la situación del propio país".

GALARDÓN PARA LAURA PUY MUGUIRO

Teobaldo al trabajo periodístico de Cultura. Laura Puy Muguiro , periodista del Diario de Navarra ha sido asimismo galardonada con el

Según la Asociación, "podría haber sido por la entrevista a la periodista asturiana que pretende quitar miedos, presión, vergüenza y todo lo que nos acartona; o al parisino que cree que es la hora en la que el teatro tiene que hablar; o a la bilbaína que escribe cuentos para demostrarnos que los únicos extraterrestres somos nosotros; o a la pareja que escribe un libro en el que descubren por qué son amigos; o a las autoras de ‘Siempre fuimos guerreras’; o a la beratarra que rescata la música a órgano de su abuelo; o al autor de la exposición de la pionera del cómic en Navarra; o a la que el dibujo le transporta a un mundo mágico; o al cineasta que homenajea a las nueve mujeres unidas por el agua;o a la bailaora malagueña que deja a su cuerpo ir a donde no iría si lo pensara; o a las escritoras de ‘Oh, diosas amadas’; o a Las Poderosas, las 30 mujeres que con sus historias tu vida no puede seguir siendo la misma; o a los biógrafos de Clara Campo amor; o a los 14 poetas de ‘Antología hacia la luz’; o a la escritora que reclama mujeres peligrosas e imperfectas en el cine; o a la instrumentista de ‘El alma de un violín’; o a la escritora de las pasiones y controversias de la socialista Julia Álvarez,maestra, abogada y diputada navarra que murió en el exilio.

Pero no, para nada; este reconocimiento es por la tarea, potente y callada, que Laura ha realizado en conjunto por la Cultura, tocando la música, la poesía, la filosofía, el baile, la literatura, la escultura, la pintura, el teatro… en definitiva, por un buen trabajo periodístico desarrollado con pluralidad, rigor y de gran interés informativo, cuidando exquisitamente el lenguaje y la forma de expresarse, llegando a todos los públicos".