Absuelven al guardia civil que detuvo a una camarera tras un café en Navarra

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha absuelto a un guardia civil que detuvo a una camarera en el área de servicio de la autovía A-12 tras un incidente a raíz del café que le había servido. En abril, el mismo tribunal le había sentenciado a 6 meses de suspensión de empleo al entender que su actuación fue "desproporcionada", pero le condenó por un delito distinto del que había sido acusado, hecho que llevó al Tribunal Superior de Justicia de Navarra a ordenar a la Audiencia que dictara una nueva sentencia.

Ahora, el mismo tribunal que le había condenado por un delito cometido por funcionario público contra la libertad individual por imprudencia grave, le absuelve del de detención ilegal por el que la Fiscalía reclamaba 9 años de inhabilitación. En su día, los magistrados argumentaron que ambos delitos afectaban a la libertad, por lo que no se alteraba el principio acusatorio, un argumento que rechazó el TSJN.

La nueva sentencia destaca, como ya hiciera en la primera, que la detención fue por un delito, ya que la camarera fue citada como investigada, si bien la causa acabó archivada. Por lo tanto, la existencia de un posible delito, a juicio de los magistrados, “impide ya de por sí la aplicación del delito de detención ilegal”. Los magistrados agregan que el arresto “en modo alguno puede considerarse que fuera objetivamente arbitrario o grosero”, pues si bien las actuaciones iniciales fueron “por un incidente ajeno al servicio”, una vez fuera del restaurante el agente “observó una conducta de desobediencia y de alteración del orden” de la camarera. “El acusado pudo no extremar el celo debido a la hora de valorar la situación, pero ello no revela que concurrierse una detecisión arbitaria y grosera”, dice el fallo. En este sentido, los jueces no aprecian en el guardia civil el dolo , “la conciencia plena, absoluta y segura de que está realizando una detención ilegal”, por lo que absuelven al acusado, defendido por la letrada Aída Álvarez, de IORE Abogados. La sentencia es recurrible.