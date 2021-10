El último informe epidemiológico confirma la estabilización de la incidencia de infecciones por Covid-19 en Navarra

El último informe epidemiológico del Instituto Navarro de Salud Pública de Navarra de la semana pasada recoge una estabilización de la incidencia de infecciones por Covid-19. Además, apunta, la vacunación está consiguiendo un impacto muy importante de prevención de casos, hospitalizaciones y muertes en Navarra.

En la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre se han confirmado 163 casos por PCR o por antígeno (25 por 100.000 habitantes), lo que supone un aumento no significativo del 14% respecto a la semana anterior.

La incidencia de infecciones sigue descendiendo en menores de 15 años y en mayores de 75 años, y aumenta en los grupos de 15 a 74 años. La tasa se sitúa por debajo de 50 por 100.000 en todos los grupos de edad, y por debajo de 30 por 100.000 en todos los grupos de adultos.

Aumenta la transmisión de ámbito desconocido. Los casos de transmisión en domicilio explican el 45% de las infecciones, el ámbito social explica el 12% de los casos, y los casos que desconocen el origen de la infección son el 31%. El ámbito laboral se ha asociado con el 3,7% de los casos, y el ámbito escolar con el 7,4% de los casos.

La variante Delta es responsable del 99% de los casos, pero muestra signos de agotamiento de su capacidad de difusión en Navarra, sin que haya surgido hasta el momento otra variante que la reemplace.

Desciende el número de ingresos hospitalarios por COVID-19, que pasa de 6 a 4, se mantiene en uno el de ingresos en UCI, y las defunciones por COVID-19 han bajado de 4 a 1.

Hasta el 3 de octubre se han administrado 977.542 dosis de vacuna: 524.320 personas, 80% de la población de Navarra, han recibido alguna dosis, 515.395 (78%) han recibido la pauta completa, y 6103 personas han recibido una tercera dosis adicional. Entre la población de Navarra de 12 años y más, el 90% ha recibido alguna dosis y el 89% tiene la vacunación completa. El 78% de las personas de 12 a 19 años han recibido la vacunación completa.

EFECTO DE LA VACUNACIÓN

La efectividad promedio de las vacunas de COVID-19 en Navarra es del 60% con una dosis y el 69% con pauta completa para prevenir casos sintomáticos, y en el 79% con una dosis y el 92% con vacunación completa para prevenir ingresos hospitalarios por COVID-19. La efectividad de la vacunación completa para prevenir ingresos en UCI y defunciones ronda el 95%.

La efectividad de las vacunas para prevenir todas las infecciones, incluidas las asintomáticas, es algo inferior: del 53% con vacunación parcial y del 66% con pauta completa. Por ello, los vacunados han de mantener medidas preventivas complementarias para no infectarse y no contagiar. Conviene recordar que la protección de la vacuna no se alcanza hasta transcurridos 14 días tras completar la pauta y que la relajación excesiva de las medidas preventivas puede contrarrestar la protección que aporta la vacuna.

Desde el comienzo de la vacunación en Navarra se estima que se han prevenido por efecto directo de la vacuna más de 12.000 infecciones sintomáticas, 2900 ingresos hospitalarios, 350 ingresos en UCI y 1400 defunciones por COVID-19. A este impacto hay que sumarle el efecto indirecto de reducción de la circulación de coronavirus por la inmunidad de la población.