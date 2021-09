El Gobierno de Navarra asegura que ha cumplido 1 de cada 5 mociones del Parlamento

peticiones al Gobierno, de las que en ese periodo el Ejecutivo ha cumplido 1 de cada 5, según ha detallado en la información que ha enviado a la Cámara. En el segundo curso de la legislatura, entre mayo de 2020 y mayo de 2021, el Parlamento aprobó más de un centenar de mociones con, de las que en ese periodo, según ha detallado en la información que ha enviado a la Cámara.

Las mociones son pronunciamientos sobre distintos temas que presentan los grupos de la Cámara, y a cuyo debate el Legislativo dedica buena parte de su tiempo, tanto en sesiones plenarias como en comisiones. El Gobierno, por cierto, no está obligado legalmente a cumplirlas.

En el segundo curso de legislatura, la pandemia y su impacto sanitario, económico y social ha centrado muchas de estas iniciativas.

Las debatidas y aprobadas en esos doce meses han superado el centenar, 115 (detalladas abajo. No se incluyen las que se repiten por estar dirigidas a diversos departamentos del Gobierno).

Contando todas las propuestas planteadas, según los datos que el Gobierno ha trasladado al Parlamento, ha cumplido 23 de las 115, un 20%, 1 de cada 5.

Además, indica que está en fase de cumplir 56 de las mociones, casi la mitad de las presentadas, el 48,6%.

Eso supone que habría ejecutado o está en estos momentos en ello, casi el 70% de las propuestas.

Desde el departamento de Presidencia matizaron que algunas de las mociones que en mayo estaban en fase de cumplimiento ya se han ejecutado, como la petición de actividades para divulgar el Camino de Santiago entre los jóvenes.

LAS QUE NO HA CUMPLIDO

El Gobierno no ha cumplido el resto, un total de 36 de las 115 resoluciones. Asegura que 20 de ellas no las puede llevarlas a efecto porque son competencia de otras administraciones o entidades. En el resto, los motivos serían diversos, y aunque no los especifica, apunta que entre ellos habría razones económico-presupuestarias.

Resoluciones

¿Qué son las mociones? Son propuestas de resolución que el Parlamento debate y vota en pleno o en comisión sobre distintas materias.

¿Quién las presenta? Las pueden presentar todos los grupos, tanto los que integran el Gobierno como los de la oposición.

¿Cómo se debaten? Cuando un grupo presenta una moción, el resto puede plantear enmiendas para cambiar o agregar algo al texto. Lo propuesto se incorpora sólo si el grupo autor lo acepta. El texto final se vota y se aprueba por mayoría simple (más síes que noes).

¿El Gobierno está obligado a cumplirlas? Las mociones expresan la voluntad mayoritaria del Parlamento, pero el Gobierno no está obligado legalmente a cumplirlas.

Estado de las peticiones (mayo 2020-mayo 2021)

- Realizadas

1. Acceso a la vivienda. Seguir con el programa Housing First de vivienda para personas sin hogar.

2. Becas universitarias. Tomar medidas extraordinarias en el curso 2020-2021.

3. Internet local. Trabajar coordinadamente para llevar a los ayuntamientos internet de alta velocidad.

4. Revistas locales. Que sean un instrumento más para relanzar el comercio y pequeñas empresas de las comarcas.

5. Frontera y covid. Pedir al Gobierno central que tenga en cuenta a toda la zona en la desescalada y al de Navarra que lleve a cabo políticas de cooperación transfronteriza.

6. Tratamientos por covid. Análisis del coste.

7. Ambulancia Tudela. Para pacientes covid.

8. Estrategia de desarrollo digital.

9. Eurorregión. Proponer ampliación del plan estratégico.

10. Pacientes post-covid. Atención sanitaria adecuada.

11. Transporte escolar seguro.

12. Cultura local. Foro de coordinación con la FNMC para articular políticas culturales.

13. Efectos psicológicos de la pandemia. Evaluar síntomas de malestar emocional y deterioro de la salud.

14. Euskera para adultos. Implantar el curso 2020-2021.

15. Oncología. Adecuada atención a pacientes en pandemia.

16. Vacunación frente a la covid. Poner todos los medios.

17. Nuevo centro de salud de Cascante.

18. Ciclo 0-3 Pamplona. Rechazo a la propuesta de oferta lingüística del Ayuntamiento.

19. Escolarización. Primar la cercanía al centro.

20. Nuevo centro de salud en Carcastillo.

21. Campaña contra la fatiga pandémica.

22. Plan de vacunación covid. Reorganizarlo.

23. Billetes de tren en Castejón. Pedir al Gobierno central que se reabra la taquilla.

- En fase de cumplirlas

1. Plan para pacientes crónicos con demencias.

2. Represión franquista. Acto de reconocimiento a víctimas.

3. CPEI Remontival de Estella. Espacios para atender alumnado con necesidades especiales.

4. Antigua cárcel. Declarar al solar “lugar de memoria”.

5. Complejo Hospitalario de Navarra. Reforma urgente.

6. Teleasistencia avanzada. Diseñar e implantar un modelo.

7. Ayuda a ayuntamientos. Para gastos covid en educación.

8. Conciliación en empresas. Acordar un plan urgente.

9. Edificación sostenible. Medidas para mantener liderazgo.

10. Artistas y creadores. Apoyo a actividad en pandemia.

11. Trenasa. Intervenir para evitar cierre y despidos.

12. Ley de accesibilidad universal. Desarrollarla.

13. La covid en mayores. Medidas de prevención de efectos en lo emocional, social...

14. Acreditar conocimiento de lenguas. Plan de fomento.

15. Síntomas menores de covid. Protocolo de actuación y participación de farmacias.

16. Acción preventiva comunitaria. Impulso y apoyo.

17. Sector cultural. Fomentar actividades.

18. Violencia machista. Campañas de prevención.

19. Educación diferenciada. No dar fondos públicos.

20. Eventos culturales. Acordar con el sector un protocolo.

21. Medidas contra la prostitución. Atención a afectadas.

22. Cambio PSIS Sarriguren.

23. Precio de la luz. Pedir al Gobierno central reforma del mercado eléctrico.

24. Contra analfabetismo digital. Plan de actuaciones.

25. Pediatría. Plan para la cobertura en toda Navarra.

26. Fondos a la UPNA. Para afrontar el pago por reconocimiento de grado al PAS.

27. Campaña promoción. Por 10 años de la Biblioteca de Navarra, 75 de la red de bibliotecas y por el año Xacobeo.

28. Modernizar Hacienda. Con tecnologías digitales.

29. Renovables de proximidad. Incentivar autoconsumo.

30. Proyectos Next Generation. Facilitar información.

31. Negociación Convenio Económico. Defender la competencia fiscal y normativa navarra en política energética.

32. IVA servicios de deporte. Pedir al Estado que lo baje.

33. Mejorar la NA 6900.

34. Inmatriculaciones de la Iglesia. Pedir lista al Estado.

35. Camino de Santiago. Divulgarlo entre los jóvenes.

36. Alquileres. Trabajar por un índice de sostenibilidad.

37. Transporte escolar. Ampliar la cobertura.

38. ERTE con rentas bajas. Ampliar ayudas hasta mayo.

39. Instituto del Deporte. Lenguaje inclusivo en normas.

40. Necesidades de los mayores. Realizar un estudio.

41. Agresiones centros salud. Reforzar medidas prevención.

42. Comercio pequeño y local. Plan de apoyo.

43. NA-2517, km 1. Proyecto de paso alternativo.

44. Programa de detección del cáncer de útero. Y recuperar los de detección del cáncer de mama y colon.

45. Personal de residencias con plazas concertadas. Plan de formación emocional.

46. Política juvenil local. Crear comisión de coordinación.

47. Pactos para personas mayores. Para barrios y pueblos.

48. Aoiz, Arce, Lónguida y Oroz-Betelu. Comisión de trabajo para impulsar esta zona.

- No se han realizado por falta de competencias

1. Carrera profesional. Para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y técnicos sanitarios.

2. Aumento de precios. Ver causas y tomar medidas.

3. Ley de mecenazgo rural.

4. Animales. Reclamar al Estado cambios en el Código Civil.

5. Reforma laboral. Solicitar al Estado la derogación.

6. Cannabis de consumo. Pedir al Estado despenalizarlo.

7. Superficies comerciales. Limitar horario cierre.

8. Banca pública.

9. Enseñanza en España. Garantizarla en castellano y en el resto de lenguas cooficiales.

10. TSJN. Pedir al Estado que cubra sus necesidades.

11. Entidades locales. Sobre su participación en el Fondo de Recuperación de la UE.

12. Escuelas infantiles. Garantizar matrícula en euskera

13. Mención en dialectos navarros del euskera. Trabajo para crearla en el grado de Magisterio en Educación Primaria.

14. Escuelas infantiles públicas. Acceso en igualdad.

15. Ley presupuestos Estado 2021. Evitar que limiten la competencia fiscal de Navarra.

16. Liberalización patentes vacunas covid. Exigir al Estado que actúe ante la UE.

17. Grado de Matemáticas y en Ciencias del Deporte. Analizar si implantar en la UPNA.

- No se han realizado por otros motivos (falta de presupuesto, etc.)

1. Acceso de mayores de 65 al alquiler protegido. Que accedan incluso si tienen una vivienda, si la ceden a Nasuvinsa para su bolsa de alquiler.

2. Licitar transporte sanitario.

3. Instituto Navarro de la Seguridad Social. Pedir la cesión o donación de instalaciones que comparte con el Centro de Salud de Estella.

4. Niños con discapacidad y la covid. Evaluar su situación.

5. Retinoblastoma. Campaña de sensibilización.

6. Pacientes diabéticos. Mejorar la atención sanitaria.

7. Ley del Convenio. Cambios.

8. Tudela. Nueva zona básica y un tercer centro de salud en el barrio de Lourdes.

9. Acuerdo sobre Audenasa. Declarar su lesividad.

10. Nuevas expresiones de violencia contra mujeres. Incluirlas en la ley foral.

11. N-134 por Azagra. Construir dos rotondas.

12. Fondos para planes locales de accesibilidad.

13. Grupos de vacunación. Incluir colectivos de riesgo.

14. Plan de inversiones sanitarias. Elaborarlo.

15. Ley del Patrimonio Cultural de Navarra. Cambios.