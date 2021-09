De las Bardenas, al volcán de La Palma

“Mi trabajo consiste en retratar esos eventos naturales como tormentas, inundaciones o, en este caso, la erupción de un volcán. Muchos de mis compañeros han puesto más el foco en el drama de los desalojos, en las personas y en cómo están viviendo esa situación. En mi caso intento captar más la espectacularidad del acontecimiento”, explica, y reconoce que no se esperaba la magnitud del evento. No es la primera vez que enfoca un volcán en erupción (antes ha estado en Costa Rica, Etiopía o Sicilia, por ejemplo), pero sí destaca la fuerza de la salida de lava desde la montaña.

“Me han impactado imágenes de las rutinas durante la tragedia como la de un habitante de la isla que, con la columna de humo de fondo, pintaba la pared de su casa. Eso te hace tener presente que nosotros podemos estar muy impactados, pero ellos ya han vivido otras erupciones”. De hecho, el boom informativo sobre Cumbre Vieja ha provocado que en la isla haya ahora “dos tipos de personas: los que viven aquí y los que hemos venido a vivir la erupción”.

Blanco permaneció hasta el sábado en la isla, en la que ha dormido a intervalos, siempre pendiente de la luz y del volcán. “El buen momento para fotografiarlo es aquel que tiene una luz tenue, precisamente para que se vea que lo que tenemos ahí delante es un volcán, no solo una columna de humo”. Durante el día, con luz potente, trabaja en buscar localizaciones, es decir, emplazamientos que permitan lograr buenas imágenes, donde aprieta el clic de su cámara cuando considera que la luz es la adecuada. “Entre una cosa y otra lo que procuro es descansar”.

Así, durante una de las jornadas que ha pasado en La Palma, relata que su labor se intensifica a partir de las 20 horas, precisamente cuando la luz del atardecer es lo suficientemente lánguida. “En función del avance de la erupción o del viento, opto por un lugar, y ahí entre la medianoche y las 4 de la mañana, más o menos, es cuando instalo el equipo, de pie, para fotografiar el volcán”. El amanecer, con la irrupción de los primeros haces de luz, es otro momento álgido. “Por eso, en función de cómo haya ido la noche, aprovecho el día para intentar descansar, a ratos, sin dejar de estar alerta ante la actividad del volcán”.

TRAYECTORIA LAUREADA

​1 Su web (ebmfoto.com) recoge algunos de los medios en los que ha publicado: National Geographic, Wildlife Magazine, Science Magazine, The Times, The Guardian, The Telegraph, Condé Nast Traveler, Cambridge University, El País, GEO, El Dominical, Muy Interesante, MAN, El mundo de los Pirineos, Guía Repsol, Conocer Navarra, Hola Viajes y Hotel Ritz entre otros.