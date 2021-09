Marialuz Vicondoa: “Las empresas han sido esenciales; ¡les debemos tanto!”

‘La empresa navarra frente a la covid-19. Cómo se ha adaptado, transformado y sobrevivido a la pandemia’ de ediciones Papeles del Duende. Una obra que busca dar perdurabilidad al periodismo y demostrar su papel como testigo de la historia. Testimonios en primera persona de empresarios y directivos recabados en un momento inédito, el de los primeros meses de la pandemia, cuando la angustia y el miedo a la desconocido sacudió al mundo entero, también a la empresa que tuvo que adaptarse contrarreloj al nuevo y cambiante escenario. Una precisa recopilación de entrevistas, informaciones y reportajes publicados todos ellos en Diario de Navarra en los que se muestra cómo la empresa navarra respondió a la covid-19 y que su autora, la periodista de Diario de Navarra y escritora Marialuz Vicondoa Álvarez reúne ahora en el librode ediciones Papeles del Duende. Una obra que busca dar perdurabilidad al periodismo y demostrar su papel como testigo de la historia.

Se ha hablado mucho de cómo ha afectado la covid al mundo sanitario, al educativo… a la sociedad en su conjunto, ¿faltaba contar cómo ha afectado la covid a la empresa?

Se ha hablado mucho y justificadamente de cómo ha afectado y de cómo afecta la covid a todos esos ámbitos que cita, además de a las residencias, aunque creo que nunca estará suficientemente contado. Quise contar cómo estaba afectando la pandemia a la parte a la que me dedicaba profesionalmente que es a la empresa, de la que no se hablaba tanto, cuando ha sido esencial para que el mundo y la economía no se derrumbaran.

A veces es bueno que no se hable.

Es cierto que cuando no se habla de algo quiere decir que está funcionando. Pero me parecía interesante contar cómo lo estaban haciendo y cómo de repente les vino una situación que no conocían y tuvieron que adaptarse.

¿Qué le sorprendió más cuando escuchaba sus reacciones?

Me sorprendió su rapidez a la hora de implementar las medidas de seguridad. Muchas tenían a todo su personal trabajado. Su adaptación fue muy diferente. Para unos supuso tener que empezar a producir más de un producto que de otro; otras empresas, como Gvtarra, tuvieron que reabrir plantas que tenían inactivas ante la imposibilidad de abarcar toda la producción que se demandaba; otros tuvieron que aumentar plantilla o cerrar sin saber cuándo iban a poder abrir y pensando en qué hacer mientras tanto decidieron convertir sus instalaciones en hospitales. Han sido esenciales. ¡Les debemos tanto! Todos los días pudimos ir a comprar y los lineales vacíos siempre volvían a llenarse. Había miedo al desabastecimiento pero no lo hubo y eso fue gracias a la empresa.

¿Y ellos? ¿Le transmitían ese miedo a perderlo todo?

Sí. El miedo se entremezclaba con una actividad trepidante. Hubo una frase de Jesús Berisa, presidente de EventsHotels, que me impactó mucho: “Si no morimos del virus, moriremos de hambre”.

Los empresarios no son muy dados a compartir lo que hacen, ni siquiera sus logros. ¿Cambió eso con la pandemia?

Sí. Les llamaba desde mi casa y ellos en muchas ocasiones también lo estaban. Todos teníamos las mismas preocupaciones aunque ellos, además, las de sus negocios.

Trabajando desde casa se pierde la frescura que dan los encuentros.

Sin duda. Y no fue sencillo. En mi caso supuso prescindir de una información de gran utilidad para entender mejor a la persona y la actividad que desarrolla. Pero, al mismo tiempo, la situación nos igualaba.

El libro no estaba en su cabeza cuando hacía las entrevistas. ¿Hubiera cambiado algo de haberlo estado?

Hubiera ampliado sectores y el número de empresas. Pero me quise ceñir a lo publicado para destacar el valor del periodismo y darle perdurabilidad.

¿Es lo que busca con este libro?

Quiero dejar testimonio de lo que han hecho las empresas. También, del papel del periódico, no del periodista. Es historia y si la conocemos podemos saber qué hemos hecho y qué hacemos y nos servirá para aprender el futuro. El papel del periodismo es ser testigo. Tenemos el privilegio de preguntar y de poder contarlo. Hagámoslo. Quiero demostrar que lo que sale en el periódico es tan importante como para aprender de ello.

Su trabajo, leído ahora que sabemos un poco más del virus, denota esa necesidad de respuestas. ¿Logró entender la obsesión por comprar papel higiénico?

Ese sigue y seguirá siendo el gran misterio. Los psiquiatras y los psicólogos tiene un campo increíble para estudiar. Marc Rodríguez, director de la planta papelera de Esssity en Allo, me contó que fue algo generalizado en el mundo. El miedo es libre y no sé sabía cuánto iba a durar el confinamiento. Todos queríamos afrontarlo con papel higiénico en casa.

¿Eran conscientes las empresas del avance que estaban realizando en digitalización?

La digitalización ha sido una de la consecuencias positivas que ha tenido esta crisis. Lo cuenta muy bien Ana Monreal de IAR cuando asegura que las empresas aceleraron sus procesos de digitalización y pusieron en marcha proyectos que llevaban tiempo en cartera.

Una de las entrevistas del libro sobresale por su carga humana. Es la que le realizó a José Antonio Olangua, gerente de Gestamp Navarra, que enfermó de covid y paso 27 días en la UCI.

Le había hecho entrevistas como directivo de Gestamp. Quise entrevistarle para contar cómo se sufre teniendo covid a todas aquellas personas que decían que era una gripe más. Los muertos no hablan, pero los que han estado cerca lo pueden contar; él era uno de ellos.

¿Por qué le concedió él aquella entrevista?

Quería contar lo importante que fueron los médicos para él. Yo no sabía lo que me iba a encontrar. Estuvo 83 días hospitalizados y 27 en la UCI. Cuando llegué a su casa encontré un oleaje de sentimientos, emociones... A una persona que abría su corazón y su alma. Me abrumó. Me alegré de que el fotógrafo llegara tarde porque cuando empecé a hacerle la entrevista supe que su mujer, Merche Valencia, también debía responder y que la foto debía ser de los dos juntos. Salió en la portada de Diario de Navarra. Merche me tradujo muchas cosas que él por la emoción no podía contar y ella vivió desde fuera.

¿Por ejemplo?

Cómo le despertó. Estaba en coma inducido y le dijeron que fuera. “Hola cariño, que soy yo, Merche, que me han contratado ahora por un ratito para que sea tu enfermera particular. Entonces empezó a abrir el ojo y a mirar”, relata en la entrevista. El protagonista es él y es ella. No se podían separar.

¿Con qué lección de vida de las que le dejó aquella entrevista se queda?

Jose Antonio fue consciente de que estuvo a punto de morir. Cuando le dije si se arrepentía de algo me dijo me dijo que estaba muy contento con lo que había hecho en la vida. Me dio muchísima envidia. Ojalá yo pudiera decir eso cuando me llegue el momento.