Juan M. Gil Jaurena, propuesto para la Medalla de Oro

Continúan las propuestas para la Medalla de Oro de Navarra. Y otro de los candidatos es el cirujano Juan Miguel Gil Jaurena.

Nacido en Elizondo hace 48 años, dirige el área de cirugía cardíaca infantil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y ha impulsado con éxito numerosos trasplantes de corazón a bebés, niños y adolescentes, algunos de ellos, pioneros en el mundo.

La madre de uno de estos pequeños, la pamplonesa Jaione Ustárroz Sorbet, de 45 años, lo ha propuesto al Gobierno de Navarra para que le conceda el mayor distintivo de la comunidad el próximo diciembre. Con una campaña en change. org desde el pasado jueves, ya ha recogido más de 520 firmas. El periodista de Artajona David Beriáin, asesinado en Burkina Faso en primavera, a los 44 años, es otro candidato a esta medalla, propuesto por el Ayuntamiento de su localidad.

Jaione Ustárroz es la madre de Íñigo, un niño de 6 años, que acaba de comenzar 3º de Infantil en el Liceo Monjardín de Pamplona. Y que, al poco de nacer, fue trasplantado del corazón por Gil Jaurena. “Mi hijo está vivo gracias a él. Es un hombre que tiene un cerebro prodigioso y, además, es muy sencillo y cercano”, apunta.

Gil Jaurena fue homenajeado por el Ayuntamiento de Elizondo el pasado julio. “Fue un acto muy bonito pero creo que el Gobierno de Navarra también debería tenerlo en cuenta. ¡Le reconocen en todas partes a nivel internacional! No me cabe en a la cabeza que aquí aún no haya tenido un reconocimiento como merece”.

La asociación ‘Pequeña Guerrera’, de familias de niños con cardiopatías, apoya la propuesta de Jaione Ustárroz. Eloy Sánchez, de 1 año y vecino de Artiberri (Berriozar), también fue trasplantado hace un año por este cirujano. “Muchas familias le debemos la vida de nuestros hijos”. Íñigo Ustárroz, recuerda su madre, sabe que tiene el corazón de otro niño o niña. “Nos acordamos siempre de él. Para nosotros han sido seis años de vida. Pero para su familia, de ausencia”.