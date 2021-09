El Parlamento de Navarra rechaza una proposición de ley de NA+ para limitar los indultos

proposición de ley de Navarra Suma para modificar la normativa nacional sobre el indulto y limitar los delitos que pueden tener derecho a él excluyendo, entre otros, los de rebelión y sedición. El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves la toma en consideración de unapara modificar la normativa nacional sobre ely limitar los delitos que pueden tener derecho a él excluyendo, entre otros, los de rebelión y sedición.

"La figura del indulto es y debe ser un recurso excepcional para dar cumplimiento total o parcial a la responsabilidad penal impuesta conforme a la ley por los juzgados y tribunales, y solo es democráticamente asumible cuando en su concesión concurran las razones de justicia, equidad o utilidad pública", dice NA+ en la exposición de motivos.

Y en el texto se excluye del indulto a los delitos de violencia de género, corrupción, rebelión, delitos contra Corona, sedición, traición, terrorismo, contra el derecho de gentes, genocidio y lesa humanidad”.

En nombre de NA+, Jorge Esparza ha defendido el derecho de su grupo a presentar esta iniciativa aunque afecte a legislación nacional y asegurado que pretende "un debate con hondura y rigor" sobre el indulto, "no quiere revisar la legalidad o legitimidad de determinados indultos".

Esparza ha recordado que el "autor real" de la iniciativa fue un diputado socialista, Juan Carlos Campo, para apartar los delitos de violencia de género y corrupción de la gracia del indulto, e incluir que la motivación para conceder un indulto sea pública y que el informe del tribunal sentenciador sea vinculante.

"Se voto y contó con el voto a favor de todos los grupos de la Congreso pero desgraciadamente la legislatura se precipitó y la misma decayó" después de haber presentado enmiendas a la misma, ha dicho Esparza, y ha añadido que NA+ también ha incorporado aquellas que por las intervenciones en el Congreso considera que se hubieran aprobado.

En contra, la portavoz del PSN, Inmaculada Jurío, ha reprochado a Navarra Suma que hable de otros pero no del fondo del contenido de la proposición de ley, y recordado que el Parlamento Foral tiene capacidad para plantear cuestiones como esta pero la competencia para aprobarla es del Congreso.

Además, ha subrayado, "es una iniciativa por interés político, para evitar el indulto de los presos del procés y poner sobre la mesa la indignidad del Gobierno de España por hablar con unos partidos que están en las instituciones porque así lo han defendido los ciudadanos", y ha criticado que NA+ siga "con el discurso de siempre", con "una política de tierra quemada", en lugar de ocuparse de las cuestiones que interesan a Navarra.

Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha lamentado que NA+ vuelva "a contar su película" pese a la "falta de rigurosidad" del texto, que por ejemplo "se carga los fundamentos de la monarquía parlamentaria recogida en la Constitución y que ustedes dicen defender".

Y ha agregado que su coalición "no entrará en un debate totalmente demagógico sobre los indultos" con esta iniciativa que también "vulnera las facultades constitucionales del Gobierno".

Por EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha sostenido que este era "un debate trampa" porque no se trata de hablar del texto sino del "contexto", no se busca modificar una ley anticuada sino "impedir el indulto de unos líderes políticos catalanes".

"En el centro del debate está el conflicto político de Cataluña y cómo se va a solucionar", ha afirmado, y defendido que dar la palabra de forma democrática y pacífica a la ciudadanía "no puede considerarse delito en un estado democrático", por lo que el indulto "no es suficiente por necesario que fuera", y ha apostado por el derecho a decidir también de los navarros.

Ainhoa Aznárez, de Podemos, que ha defendido una adaptación de ley del indulto a la realidad actual, ha señalado sin embargo que la proposición de ley de NA+ responde "a un mero interés político, no jurídico, y por el mismo interés político le vamos a decir que no", y ha abogado por "el diálogo político para defender conflictos políticos, la alta política y no la venganza".

Por último Marisa de Simón, portavoz de I-E, ha sostenido que la ley requiere un análisis profundo y algún tipo de reforma, "pero a nadie se nos escapa que ustedes enmascaran sus intenciones", y defendido "el indulto vinculado al interés general, al interés social, y a la injusticia cuando ésta se ha producido".