Más de 140 bomberos de Aragón, Navarra, Guipúzcoa y Francia participan en un gran simulacro de búsqueda de personas

Más de 140 bomberos de Aragón, Navarra, Guipúzcoa y Francia han participado este miércoles, 15 de septiembre, en un simulacro de búsqueda de personas en el entorno del Embalse de Yesa, dentro del proyecto Interreg Poctefa Alert, un programa transfronterizo de gestión de situaciones de emergencia cuyos socios son, además del Gobierno de Aragón, el Departamento francés de los Pirineos Atlánticos, el Gobierno de Navarra y la Diputación Foral de Guipúzcoa.

La directora general de Interior y Protección Civil de la comunidad aragonesa, Carmen Sánchez, ha explicado que son territorios limítrofes, con "puntos en común" y "lo que tenemos es que mejorar la coordinación en los equipos de emergencia".

Ha añadido que el simulacro trata de "poner a punto" esa coordinación "y ver de qué manera somos capaces de funcionar de manera conjunta administraciones tan distintas", ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

En el ejercicio, se ha simulado la búsqueda de una decena de jóvenes que habían llegado al lugar desde diferentes puntos de Aragón, Navarra, Guipúzcoa y Francia para participar en un programa de actividades durante varios días.

En un momento dado, el monitor del grupo tiene que abandonar el campamento para adquirir material y comida y, al regresar, no encuentra a nadie y al llamarlos por teléfono unos no responden y otros no tienen cobertura.

Ante esta situación, el monitor avisa de la desaparición al Centro de Emergencias 112 SOS Aragón, que activa inicialmente a los Servicios de Bomberos de las Diputaciones Provinciales de Huesca y Zaragoza. Posteriormente, ante la envergadura de la emergencia, se determina la activación de más servicios de emergencia de Aragón y zonas limítrofes.

Por parte del Gobierno de Aragón, además de técnicos del Servicio de Seguridad y Protección Civil y del Centro de Emergencias 112 SOS Aragón, en el simulacro han participado el Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR), el 061 Aragón y la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón.

Junto a ellos, en el ejercicio ha estado personal de los otros tres socios del Proyecto Alert --Departamento francés de los Pirineos Atlánticos, el Gobierno de Navarra y la Diputación Foral de Guipúzcoa--, así como efectivos de las Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de Huesca, Cruz Roja, voluntarios de Protección Civil de las agrupaciones de Jacetania, Alto Gállego y la Hoya de Huesca, Guardia Civil y Agentes para la Protección de la Naturaleza.

Uno de los principales objetivos del Proyecto Alert es la colaboración y el trabajo conjunto de los diferentes servicios de emergencias para mejorar su respuesta ante diferentes situaciones.

Por este motivo, se han formado grupos de acción en función de las tareas que había de desempeñar durante el simulacro, independientemente del origen de los efectivos. En concreto, se han hecho grupos de rescate acuático, de búsqueda con drones, de seguridad, de rescate canino, de atención sanitaria, de búsqueda a pie y de rescate vertical.

Todos ellos coordinados desde el Puesto de Mando Avanzado, instalado en las proximidades del Embalse de Yesa. En el ejercicio, además, se ha practicado la comunicación con el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón, con una videoconferencia entre el Puesto de Mando Avanzado y la Sala de Crisis del 112.

El proyecto ALERT, acrónimo de Anticipar y Luchar en un Espacio común contra los Riesgos Transfronterizos, se inició en 2018 con el objetivo de promover el intercambio de prácticas en el conjunto de los Pirineos. Tiene como objetivos estratégicos mejorar la protección del medio ambiente en el perímetro transfronterizo y agilizar y coordinar los medios en ambos lados de la frontera.

En este sentido, a nivel operativo, los socios del proyecto apuestan por avanzar en el intercambio de información entre los centros de coordinación y por desarrollar herramientas de intercomunicación operativa y una metodología operacional común.

La participación del Gobierno de Aragón cubre dos aspectos del proyecto. Por una parte, la elaboración y aportación de la cartografía de riesgos de avalancha, deslizamientos, caída de bloques y avenidas torrenciales, desarrollada por el Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR) y, por otra, a través del Servicio de Seguridad y Protección Civil, la cooperación operativa transfronteriza permanente para mejorar la cobertura de riesgos sobre personas, bienes y el medio ambiente y afectar en la menor medida posible al buen funcionamiento de las operaciones.