Maeztu ve la Renta Garantizada "fundamental" para prevenir extrema pobreza

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha considerado que la Renta Garantizada está siendo “fundamental para prevenir las situaciones de extrema pobreza”.

Además, ha asegurado que el Gobierno ha dado “una respuesta ágil y con los recursos suficientes al fuerte incremento que se ha producido” en su demanda.

Maeztu ha hecho estas consideraciones durante su respuesta en el pleno del Parlamento a la pregunta oral planteada por Marta Álvarez, de Navarra Suma, sobre la modificación de la Ley Foral de Renta Garantizada.

La consejera ha destacado la “importancia de contar con una prestación de ingresos como la Renta Garantizada”, pues si ya era relevante antes de la pandemia, esta ha demostrado que “en momentos de crisis económicas y sociales es fundamental para prevenir las situaciones de extrema pobreza”.

El Gobierno ha logrado “dar una respuesta ágil y con los recursos suficientes al fuerte incremento que se ha producido de la demanda” al igual que ha sucedido con el resto de medidas que se han tomado desde el Gobierno de España como los ERTE, ha asegurado.

La consejera ha destacado que según el informe del Ministerio de Derechos Sociales, Navarra es la comunidad autónoma con mayor cobertura en este tipo de protección social y cuyos beneficiarios más se insertan en el empleo.

En este sentido, ha puesto en valor que el 37,4% de las familias compatibilizó ingresos por trabajo y renta garantizada y que se han firmado casi 15.000 contratos de trabajo por parte de perceptores de esta ayuda.

En ese marco, ha recordado, el Gobierno se encuentra en pleno proceso de transferencia del Ingreso Mínimo Vital y de su encaje con la Renta Garantizada, pero no será hasta que su regulación esté aprobada cuando realicen las reformas previstas en la ley de Navarra y que “van a ser realizadas de acuerdo a los informes evaluativos”.

Según los últimos datos, ha comentado, hasta finales del pasado mes de agosto son ya más de 5.000 las personas que están recibiendo el Ingreso Mínimo Vital y en su mayoría la compatibilizan con la Renta Garantizada.

La portavoz de Navarra Suma ha echado en cara al PSN que en la pasada legislatura se opusieron a la Ley Foral de Renta Garantizada asegurando que “no recogía el modelo socialista de garantía de ingresos” y que era “una ley que condenaba a la cronificación en la pobreza y la exclusión a cientos de personas”.

“Tenemos una Renta Garantizada que no para de crecer porque no saca a la gente de la prestación y no inserta”, ha asegurado señalando que en 2017 había 35.514 personas que percibían esta prestación mientras que en 2019, “después de 2 años de crecimiento económico y empleo”, la cifra se incrementó en 385 personas más para pasar en 2020 a las 37.879 personas.

“Estas cifras nos dicen que crece mucho cuando vienen mal dadas pero no decrece cuando las circunstancias son buenas”, ha concluido.

En contraposición a los datos positivos de Maeztu, Álvarez ha criticado que “jamás han conseguido llegar a un mísero 9% de unidades familiares que abandona la prestación por acceder al empleo”.

Álvarez ha preguntado al Gobierno por la evaluación que se comprometieron a hacer en 2020 sobre esta prestación, una cuestión sobre la que no hablan para “evitar enfrentarse a sus socios nacionalistas y de extrema izquierda en una cuestión que para ellos es un modelo de sociedad”, ha asegurado.

“Sus socios no creen que la Renta Garantizada tenga que ir acompañada de procesos de incorporación social ni que deba de incorporar un deber para quien la percibe de activarse social y laboralmente” como sí ocurre en el resto de Europa, ha criticado.