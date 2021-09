Malestar entre opositores navarros por el examen de Correos

A las puertas de la celebración el próximo 12 de septiembre del examen de Correos para optar a 3.381 plazas de personal laboral indefinido, crece el malestar entre los opositores navarros que se ven abocados a realizar la prueba fuera de su localidad. Se quejan de que pese a que Pamplona fue habilitada en junio como sede para la prueba y se había prometido asignar a los opositores la localidad más próxima a su lugar de residencia, muchos se verán obligados a trasladarse a Zaragoza o Bilbao para poder realizar el examen. En un principio, los opositores navarros iban a tener que realizar la prueba en esas dos localidades, como así había venido ocurriendo en otras convocatorias de la empresa. Es lo que estaba previsto, de hecho, cuando abonaron las tasas del examen hace más de un año. Pero las restricciones derivadas por la pandemia de la covid llevaron en junio a los organizadores del proceso selectivo, con cerca de 150.000 personas inscritas en toda España, a ampliar el número de sedes para realizar el examen.

Entre las 32 localidades en las que ahora se podrá hacer se encuentra Pamplona. La prueba se celebrará en Refena donde están inscritas un total de 1.513 personas, de Navarra y comunidades limítrofes como La Rioja. El delegado navarro de CC OO en Correos, José H. Álvarez, lamenta el “secretismo” con el que la empresa ha llevado los últimos cambios “para los que no se ha tenido en cuenta la opinión del sindicato” y comparte la critica de los opositores que se ven afectados por no poder realizar la prueba en Refena. “Hay gente que ni siquiera sabe todavía dónde tiene que examinarse porque no ha podido acceder a la web”, comenta asegurando que el periodo de reclamaciones, más corto de lo habitual, finalizó el pasado 28 de agosto.

Según los números que maneja el sindicato, unos 500 opositores navarros tendrán que realizar el examen en Zaragoza. Entre ellos, opositores que comparten código postal con Refena a los que el traslado de localidad les supone no sólo un trastorno sino una desigualdad por el incremento de costes que supone y el agravio añadido tanto de tiempo como de dinero, además de la merma de tiempo de descanso, algo esencial, argumentan, a la hora de enfrentarse a un examen.

Desde UGT también abogan por que las pruebas se lleven a cabo estableciendo todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los participantes pero también, apostillan, es necesario que todos los candidatos participen en igualdad de condiciones.

RECLAMACIÓN SINDICAL

CC OO y UGT han remitido un escrito a la presidenta del Órgano de Selección instando a que se realicen las gestiones necesarias para atender todas las peticiones de los candidatos que se encuentran en esta situación de desventaja y que soliciten el cambio de la localidad de examen asignada a una más próxima a su lugar de residencia.

De los 3.381 puestos de personal laboral fijo que se convocan en toda España, 2.356 son para tareas de reparto, 505 para agente de clasificación y 520 para atención al cliente en oficinas. El llamamiento para el personal de reparto y agentes de clasificación se realizará a las 8.30 horas y a las 9:30 se cerrará el acceso. La prueba dará inicio a las 10:00 y concluirá a las 11:50 horas. Por otro lado, la prueba de atención al cliente realizará el llamamiento a las 13:15 horas, cerrándose el acceso a las 14:00 horas. Comenzará a las 14:30 horas y finalizará a las 16:20.

Los candidatos deberán acudir provistos de mascarilla, declaración responsable de medidas sanitarias covid-19 cumplimentada y firmada, bolígrafo azul o negro y documento que acredite su identidad: DNI, NIE, pasaporte, permiso de conducir o tarjeta de identificación de Correos. Durante las pruebas no podrán tener activo ni a la vista ningún tipo de dispositivo tecnológico (teléfonos móviles, relojes o pulseras de actividad, pinganillos y similares).