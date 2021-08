430 km bici para luchar contra la ELA

De Pamplona a Cambrils (Tarragona) en bici y en menos de un día por la inspiración del exfutbolista Juan Carlos Unzué. Un grupo de 15 cicloturistas del Club de Tenis se ha propuesto recorrer los 430 km que separan las dos localidades como parte de un reto solidario para luchar contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad que padece el exdeportista navarro.

Los voluntarios parten hoy desde su club a las 14 horas y pasarán la noche sobre dos ruedas con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Navarra de ELA (ANELA). La cantidad que colecten se destinará por completo a esta entidad y permitirá ofrecer esiones de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y servicios sociales a las personas afectadas, además de apoyar la investigación. Se puede colaborar con la iniciativa solidaria con aportaciones a través de transferencia (ES91 2100 5237 6702 0013 0083) o por Bizum, a ONG ANELA o el código 33479.

El grupo quiere llegar a Cambrils antes de las 11 h de mañana domingo. Su única parada consistirá en una visita breve al centro médico Grande Covián en Zaragoza a las 21 h. Allí se pondrán ropa de abrigo y saludarán a la asociación aragonesa ARAELA.

En el municipio catalán les esperará el propio Juan Carlos Unzué junto a otros socios de ANELA . Coincidirán con la llegada de otro reto deportivo, ‘Connecta’t per l’ELA’, una travesía de nado en aguas abiertas del grupo Malats D´aigua, liderado por Jordi Cervera. Los participantes recorrerán 45 km por relevos en favor de la fundación Miquel Vals, una entidad que trabaja por las personas afectadas por la ELA.

La idea surgió cuando Daniel Ruano, aficionado a la bici, descubrió cómo ha afectado la esclorosis a la vida de Unzué en un vídeo en el que el exfutbolista hablaba sobre su enfermedad al alumnado de un instituto.

“Me removió por dentro, me emocionó la forma con la que explicaba una enfermedad tan dura con esa calma. Me hizo pensar y me empujó a buscar más información sobre la ELA y sobre ANELA”, admitió Ruano. Aquellas declaraciones le empujaron a buscar un modo contribuir y Daniel Ruano y sus compañeros del Club de Tenis decidieron poner en marcha el reto: “Teníamos que hacer algo para apoyarles de la mejor manera que sabemos, sobre una bici”. El grupo se reúne cada semana para hacer rutas. Con edades comprendidas entre 24 y 65 años, algunos participarán acompañando a los corredores en vehículos de apoyo.

La Esclerosis Lateral Amiotrofica es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso, de origen desconocido y sin tratamiento eficaz, caracterizada por una atrofia progresiva de la musculatura voluntaria del organismo. Navarra registra unos 40 casos, 4.000 en España, datos que se mantienen estables ya que todavía no existe una cura para la enfermedad. En ANELA fallecen al año 10 personas afectadas de media y a su vez se suman a la asociación otros 10 nuevos diagnosticados.