Trabajo a pleno sol

35 grados a la una de la tarde y un cielo con calima en Pamplona. Otra jornada más de intenso calor en la que las temperaturas no dan un respiro pero la actividad sigue. Las fuentes y las sombras estos días son una herramienta imprescindible para soportar las altas temperaturas. Algunos las utilizan para poder seguir adelante con su jornada laboral que no cesa. A pleno sol, algunos trabajan y cuentan sus estrategias para poder seguir adelante.

Jaime moncada höhr. 20 años barrendero. “Prefiero trabajar lloviendo a estar coneste calor”

Desde que el 2 de agosto Jaime Moncada empezó a trabajar bajo el sol él siempre intenta llevarse una botella de agua. “El recorrido que más pega el sol lo intento hacer durante las primeras horas para terminar con el de más sombra”. Para protegerse del sol, va bien equipado: “Llevo sombrero y agua siempre encima del carro. De vez en cuando si hace mucho calor paro a la sombra durante dos minutos, pero luego sigo, bebo más agua y me mojo el pelo”. Moncada comenta que trabajar con calor es duro: “Al final si te metes en la piel de los que trabajan a pie de calle, es cuando te das cuenta de lo importante que son estos trabajos y lo ‘invisibles’ que son, como es el del basurero o el de estos obreros que también están trabajando al sol.” Explica que esta tarea con estas temperaturas: “Es sacrificado y tienes que hacerlo de la mejor manera posible”. Aunque si tuviera que elegir..: “Yo prefiero trabajar incluso lloviendo a estar con este calor, el otro día que llovió algo estuve tan a gusto”. La tercera o cuarta hora bajo el sol se le hace “muy duro”. Trabaja durante agosto de siete de la mañana a una de la tarde para pagarse la universidad.

Edgar Moposita. 41 años albañil. “Estos días paramos a almorzar y a refrescarnos un poco más de lo normal”

“La jornada está siendo intensa por el calor”, comenta Edgar Moposita. Él tiene claro que el mejor remedio es el agua. “Mientras sube la máquina me pongo a la sombra para intentar estar lo menos posible expuesto al sol”. Moposita se encuentra haciendo una reforma integral de una vivienda y ayudado de una grúa espera bajo el sol para subir todo lo que necesitan. “Hemos estado las semanas pasadas con mucho más trabajo porque hemos estado en el derribo. En este caso, hoy, lo que estamos haciendo es subir el material para poder empezar con la reforma”. “A partir de entonces será más ameno porque trabajaremos más dentro del piso”. Estos días paramos a almorzar y a refrescarnos un poco más de lo normal”. Es la una de la tarde y se registran 35 grados, pero si se alcanzasen los 40 se irían y volverían al día siguiente.

José Ezequiel Viciano Lacunza. 21 años vigilante de la zona azul“Te dan dos pausas, una de 10 minutos y otra de 12, también cuando hace calor te dan botellines de agua”

“Fastidia trabajar con este calor porque no trabajas tan a gusto, además tienes que estar parando y refrescándote en fuentes”, señala mientras recorre el Ensanche de la capital navarra. “A veces la empresa te da agua y pausas. Nos dicen que estemos lo menos posible al sol. Si un coche no ha pagado le ponemos la multa y si después no la ha pagado, vuelvo más tarde pero no me quedo esperando al sol. A la mañana no paramos, porque a las mañanas no se suele dar el umbral de temperatura en la que se para y te dan agua. “Te dan dos pausas, una de diez minutos y luego otra de doce minutos, también cuando hace calor te dan botellines de agua”. José Ezequiel Viciano lleva desde el pasado 15 de julio y de momento seguirá trabajando hasta que el verano acabe.

Joel Toaquiza 25 años. Camarero“Aquí por calor no se para, seguimos trabajando igual”

“Estoy tomando mucha más agua, nos dejamos agua y vasos en el mostrador para poder beber cuando tenemos algo de pausa”, señala este camarero del Panadero de Eugui. “Aquí por calor no se para, seguimos trabajando igual, lo que pasa es que si hace calor la gente no suele venir a la terraza, se queda dentro del establecimiento”, explica Joel Toaquiza. “Prefiero trabajar con frío antes que con calor, el calor me provoca mareos”, dice el camarero. Él prefiere trabajar en invierno antes que en verano.

Verónica Ruiz Ruiz 42 años. Vigilante de la zona azul. “Desde la empresa nos recomiendan que en días como hoy vayamos por la sombra y que si tenemos un rato paremos a beber agua”

Verónica Ruiz intenta ir por la sombra todo lo que puede, bebe mucha agua y después continúa. “Mi trabajo es caminar y llevo un botellín de agua para poder beber y empaparme en días como hoy”. Su horario es de 8.30 a 14h y de 16 a 20 horas. Ruiz explica que a la mañana se trabaja mejor que a la tarde, porque la temperatura todavía es “aguantable” “Desde la empresa nos recomiendan que en días como hoy vayamos por la sombra y que si tenemos que parar, que paremos un rato para beber agua”. Verónica Ruiz prefiere el frío al calor para trabajar.

Jesús Mirán Martín, 35 años. Obrero“Durante la mañana es cuando más se trabaja porque es cuando menos calor hace”

Jesús Mirán dice estar acostumbrado a este calor (es de Cáceres) y reconoce que le gusta para trabajar: “Durante la mañana es cuando más trabajos se hacen, porque es cuando menos calor hace”. “Por la tarde casi siempre vamos a desencofrar, a limpiar o seguir en la zona del garaje que es más fresca”. “Nunca hemos hecho un parón, pero adaptamos horarios, hasta las 12 en las plantas del nuevo edificio en construcción y después vamos abajo”. Jesús explica que estos días están bebiendo mucha agua, “cada dos días viene un camión cargado de botellas de agua y las tenemos frescas ahí”. “Preferimos hacer así y no estar de 7 a 15 h como se adaptan en algunas poblaciones que sufren mucho calor. “Trabajas cuando más calor hace que es de 12 a 15 h”, comenta.

Amaia Berazaluce Mendive, 22 años. Socorrista. “Para combatir el calor me hidrato mucho, utilizo mucha crema, como mucha fruta y uso gafas de sol”

“Pasamos mucho calor en la piscina y como no podemos meternos en el agua lo que hacemos es remojarnos en la ducha para intentar pasar estos días de la mejor manera que podemos”, señala la socorrista de Aranzadi. “Cuando hay olas de calor sabemos que va a venir mucha gente y eso supone más jaleo, pero así es nuestro trabajo. Lo único es que nos dan mucha envidia y lo que solemos hacer es meternos en la ducha, mojarnos la ropa e incluso a veces sacamos la manguera para refrescarnos”. “Solemos trabajar de 10 de la mañana a 15 de la tarde o de 10 de la mañana a 20.30 y para combatir el calor me hidrato mucho, utilizo crema de sol, como mucha fruta y uso gafas. Algunos de mis compañeros se ponen gorras de sol para no quemarse”.