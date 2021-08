El Gobierno de Navarra pide extremar las precauciones esta semana ante el alto riesgo de incendios forestales

extremar las precauciones, y no utilizar el fuego en exteriores ante el alto riesgo de incendio, ya que las altas temperaturas que se esperan esta semana en gran parte de Navarra, superiores a 30 grados, la humedad relativa del 30% y la sequedad de los campos, hace que el riesgo de incendios sea muy elevado. El Servicio de Bomberos de Navarra-Nafarroako Suhiltzaileak del Gobierno de Navarra , pide, yante el alto riesgo de incendio, ya que las altas temperaturas que se esperan esta semana en gran parte de Navarra, superiores a 30 grados, la humedad relativa del 30% y la sequedad de los campos, hace que

La posibilidad que se produzcan incendios, será a su vez mayor en la zona media y sur de Navarra, especialmente el miércoles, donde según la previsión de Aemet, se alcanzarán cerca de 40 grados de temperatura en el sur, 36 en la zona centro de Navarra, y 34 en el Pirineo.

Por todo ello, el Gobierno de Navarra aconseja a la ciudadanía que procure no utilizar el fuego absolutamente para nada, y que se extremen las medidas de prevención en todas aquellas labores, entre ellos los trabajos agrícolas, que pudieran generar fuentes de ignición. Además, recuerda que quedan prohibidas las quemas de rastrojos y destaca que no se permite hacer fuego con fines recreativos, ni siquiera en los lugares habilitados para ello; ni circular con vehículos a motor de combustión por pistas forestales. Por último, insiste en que no se deben arrojar colillas, cerillas u otros objetos incandescentes, y recuerda que siguen en vigor las restricciones previstas para el uso del fuego durante el verano en suelos agrícolas y forestales.