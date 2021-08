El chuletón de vacuno navarro sigue siendo saludable, ecológico y está en su punto

Hace apenas unas semanas, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, subió un vídeo a las redes sociales con el hashtag #MenosCarneMásVida en el que recomendaba disminuir el consumo de carne porque “perjudica nuestra salud y también la del planeta”. El malagueño fue incluso más lejos al denunciar que “las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos generan ya más contaminación que la de los coches. La evidencia científica apunta a que la ganadería representa ya el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera”. Garzón recomienda así reducir el consumo de carne de vacuno aludiendo a razones ecológicas y sanitarias.

Estas declaraciones, que tuvieron como escenario un jardín con unos setos finamente recortados, incendiaron no solo al sector y a la oposición, sino también a su Gobierno que, desde el presidente al ministro de Agricultura, salieron al paso de las palabras del malagueño.

Pero la chispa ya había prendido el incendio y asociaciones del sector cárnico reprobaron las palabras del ministro que, en cualquier caso, no supusieron un desplome de ventas sino, incluso, un leve repunte según afirman algunos de los profesiones del ramo. El sector está dispuesto a abrir un debate al respecto, pero tildan las declaraciones de inoportunas y sesgadas. Todos coinciden en que ningún alimento consumido en exceso es bueno para la salud pero el consumo de carne no supone un riesgo inminente en la dieta mediterránea, que incluye proteína animal. De hecho, España tradicionalmente lidera la lista de países con mayor esperanza de vida. Además, los afectados no entienden que se les tilde de poco ecológicos cuando su labor y su forma de vida están íntimamente unidas al entorno rural y a la Naturaleza. Del mismo modo, califican de incongruentes los ataques a la ganadería con las campañas que tratan de paliar el despoblamiento del medio rural.

En Navarra, el vídeo del ministro tampoco pasó desapercibido y todos los sectores implicados en la producción y consumo de carne y en el de su gran estrella, el chuletón, como son los ganaderos, carniceros y hosteleros, no dudan en oponerse a las declaraciones del ministro y apostar por un consumo moderado, sano y responsable de este alimento básico.

En cuanto a número, en 2020, el ranking de consumo de carne fresca en España situó a Navarra en el segundo puesto tras Castilla y León con 43,5 kilos por persona y año, mientras que la media española rondó los 36.2.

Así, el consumo semanal alcanza los 700 gramos, cantidad que se sitúa por encima de las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que la tasa en medio kilo por semana como medida óptima, dando prioridad a la carne blanca, (de pollo o de conejo) y apostando por el consumo moderado de carne roja.