Las embarazadas deben vacunarse antes del final del segundo trimestre

Las embarazadas deben vacunarse contra el coronavirus. Es el mensaje que repiten una y otra vez los ginecólogos obstetras y que recuerda también estos días el Ministerio de Sanidad. Aunque hace unos meses, cuando aún no había mucha trayectoria de vacunación, se recomendó que las madres gestantes no se inmunizarán contra la covid, la recomendación actual es exactamente la contraria: que las embarazadas se pongan la vacuna para evitar complicaciones durante el embarazo, especialmente si existen factores de riesgo (mujeres mayores de 35 años, obesas, hipertensas, con diabetes...) Así lo explican dos especialistas: la ginecóloga obstetra Ana Pérez Rodríguez, del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN); y la responsable de obstetricia de la Clínica Universidad de Navarra (CUN) en Madrid Laura Muñoz Saa. "Hay dudas y las familias nos plantean muchas preguntas sobre este tema. El mensaje es claro: que se vacunen", coinciden las dos ginecólogas consultadas.

¿Y en qué momento del embarazo? Inicialmente se dijo que a partir de las semana 20 (cinco meses, la mitad de una gestación que dura 40 semanas) pero ahora, recalcan, la idea que transmiten es que deben entrar en el segundo-tercer trimestre inmunizadas, ya que son los periodos en los que puede haber más complicaciones en caso de contagio (sobre todo, neumonías). “Hay que estudiar cada caso de manera individualizada. Habrá mujeres que, por su casuística (tienen más de 35 años, diabetes, son fumadoras, hipertensas...) deban estar inmunizadas cuanto antes”, explica Laura Muñoz, de la CUN. Y recuerda que, aunque últimamente hayan salido a la luz algunos casos graves e incluso de embarazadas fallecidas, lo habitual es que los cuadros sean leves.

“El riesgo de desarrollar cuadros graves de covid es mayor en las embarazadas que en el resto de las mujeres. Pero solo el 15% de las gestantes contagiadas han presentado complicaciones”, insiste Muñoz. Y de ellas, abunda, solo el 4% requieren ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el 3%, ventilación mecánica. Otro de los riesgos que presentan las embarazadas contagiadas, añade, es el parto prematuro (17%, según los últimos estudios) y, como consecuencia, de bajo peso del bebé y otros problemas asociados a la prematuridad (inmadurez pulmonar...)

Según el documento del Consejo Interterritorial del Ministerio de Salud remitido a los profesionales el pasado 3 de agosto, Laura Muñoz aclara que no existen contraindicaciones para la vacunación frente a la covid en ningún trimestre del embarazo. “Y se debe priorizar que las embarazadas se vacunen”. Una opinión que también sostiene la obstetra del CHN Ana Pérez Rodríguez. “Hasta ahora solo se las incluía por su grupo de edad pero ahora deberían tener prioridad sobre otras mujeres y así tendría que contemplarse en los planes estratégicos”. Y recuerda que, aunque inicialmente se recomendó la vacunación solo a embarazadas de riesgo, ahora ya se ha ampliado a todas. “Antes no había suficientes datos y solo se tenían en cuenta los estudios. Pero ahora se dispone de datos reales, con embarazadas en la realidad... No se han visto efectos secundarios diferentes a los del resto de la población (inflamación del brazo, cansancio, fiebre...).

Los últimos estudios, coinciden estas profesionales, recogen que la vacunación es “compatible y segura” con la lactancia materna y no disminuye la producción de leche. Además, las madres tienen anticuerpos en la leche, lo que protege a sus bebés. En el caso de mujeres que se han vacunado sin saber que estaban embarazadas, concluyen, aconsejan seguir el calendario estipulado para la segunda dosis.