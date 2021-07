Serafín Zubiri, una de las víctimas de José Luis Moreno

primer artista navarro que ha admitido ser víctima de José Luis Moreno. El cantante explicó ayer a Diario de Navarra que el productor -detenido por su supuesta implicación en una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales- no le pagó después de grabar un programa de variedades para una televisión de Castilla y la Mancha en 2009. “Me dejó a deber 1.800 euros, pero no es tanto la cantidad, sino el hecho en sí, porque ha dejado así a muchísima gente”, señaló. “Claro, así se ha enriquecido él”, denunció. Serafín Zubiri es elque ha admitido ser. El cantante explicó ayer a Diario de Navarra que el productor -detenido por su supuesta implicación en una trama de- no le pagó después de grabar un programa de variedades para una televisión de Castilla y la Mancha en 2009. “Me dejó a deber, pero no es tanto la cantidad, sino el hecho en sí, porque ha dejado así a muchísima gente”, señaló. “Claro, así se ha enriquecido él”, denunció.

Zubiri relató que intentó cobrar el dinero pero “no hubo manera” de conseguirlo porque la empresa “desapareció” tras declararse insolvente. El artista aclaró que no tuvo mucho contacto con Moreno, a quien describe como una persona “distante, muy frío con la gente en general”. Zubiri había trabajado con anterioridad con la productora del investigado sin que hubiera problemas, aunque tan solo se habían saludado en la lejanía cuando coincidían en persona, según relató el navarro.

Sin embargo, a Serafín Zubiri no le sorprendió ver el nombre de Moreno vinculado a los delitos de los que se le acusa: “En el mundo de la profesión era vox populi que este hombre no era trigo limpio, utilizaba procedimientos muy extraños”. José Luis Moreno “creaba empresas, luego las destruía”, detalló el cantante, y desviaba dinero a otras empresas en paraísos fiscales, tal y como señalan las informaciones que se han publicado hasta ahora. “Está claro que no demuestra que sea una persona muy legal que digamos”, zanjó.

A DISPOSICIÓN JUDICIAL

José Luis Moreno pasará hoy a disposición judicial ante el magistrado Ismael Moreno, encargado de la instrucción del caso. El productor madrileño, de 74 años, fue arrestado el martes junto a otras 52 personas. Se les investiga por una supuesta estafa de más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que blanqueaba dinero procedente del tráfico de drogas. El dinero iba a parar a países como Suiza, Panamá y las Maldivas.

Durante el registro del domicilio de Moreno se encontraron 200.000 euros en billetes y pagarés de entidades investigadas en por valor de 400.000.