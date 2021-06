Agredidos 9 jóvenes navarros en Jávea, 4 con heridas de arma blanca

“¿Queréis movida?”. Con esta pregunta, relata uno de los agredidos, se dirigieron a él, de 23 años, y sus 8 amigos, una cuadrilla de entre 5 y 15 chavales que les abordó de madrugada en el paseo marítimo de Jávea (Alicante). Sin venir a cuento y sin esperar respuesta, comenzaron a agredirles. Patadas y navajazos, causando lesiones graves a varios de ellos. Cuatro fueron hospitalizados con heridas de armas blanca. La ‘movida’ terminó con la petición de ayuda por parte de un joven del grupo agredido, que logró escapar hacia la avenida que discurre junto al paseo marítimo y llamar la atención de alguno de los vehículos que circulaba por la zona. Entre ambos lograron dar aviso a emergencias y a la policía. Los responsables de la paliza huyeron del lugar.

Fue el pasado sábado por la noche, minutos después de las dos de la mañana. El grupo de veinteañeros navarros regresaba al domicilio que habían alquilado para pasar unos días de vacaciones en esta localidad costera alicantina cuando, relatan, les abordó un grupo de chicos al que no habían visto antes. “Se veía que buscaban follón. Sin más ni más, comenzaron a pegarnos. No habíamos discutido ni tampoco querían robarnos. No se llevaron los teléfonos ni las carteras”, relata uno de los agredidos.

A los pocos minutos acudieron patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, que instruye las diligencias del caso, así como cuatro ambulancias para el transporte de los heridos, dos de ellas del SAMU (con equipos médicos). El más grave de los heridos, que el martes todavía permanecía hospitalizado en el hospital de Denia, sufrió un navajazo en el pecho. Todos evolucionaban favorablemente y estaba previsto que el joven hospitalizado pudiera recibir el alta próximamente.

Según publica medios de la zona como Las Provincias, la zona del paseo marítimo de Jávea sufrió altercados vandálicos a escasos metros del lugar donde se produjo la agresión al grupo de navarros. No ha trascendido si los hechos están relacionado ni tampoco si hay detenidos.