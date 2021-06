Los socorristas que salvaron a una joven en Mutilva: Una cadena de manos salvadora

grito de un nadador, una socorrista de la piscina climatizadas de seguía inconsciente. Fue atendida por el equipo médico y trasladada al hospital. Tras pasar por la UCI de Pediatría, ya descansa en su casa en buen estado. Tras eluna socorrista de la piscina climatizadas de Mutilva se lanzó al agua y sacó a la chica. No respiraba y estaba inconsciente. Empezó con las maniobras de reanimación. Otro socorrista llamó al 112. Uno de los nadadores fue de inmediato a buscar el desfibrilador y avisó de paso a recepción. La recepcionista se comunicó por walkie con la pareja de socorristas de las piscinas exteriores. Ambos acudieron con el maletín de oxígeno. Cuando llegó la ambulancia de bomberos de Cordovilla, a los pocos minutos, la nadadora, de 12 años, ya respiraba. Pero. Fue atendida por el equipo médico y trasladada al hospital. Tras pasar por la UCI de Pediatría, ya descansa en su casa en buen estado.

Relatado así, de corrido, puede parecer el enunciado teórico de un protocolo de actuación. En realidad, también lo es, pero sobre todo es el resumen de lo ocurrido el miércoles de la semana pasada en el polideportivo municipal de Aranguren, en Mutilva. Una actuación donde sobresalió la “coordinación” y la ejecución del protocolo entre todas personas que se encontraban en ese momento, sobre las cuatro y cuarto de la tarde, en la piscina cubierta de las instalaciones.

Un equipo de natación de menores calentaba en los primeros compases del entrenamiento. Andrea Vera Barandalla, entrenadora del equipo y también socorrista, se encontraba fuera del agua. A pocos metros, su compañero Imanol Reyes Granados. “Yo vi cómo la chica metía la cabeza en el agua, pero como si fuera a bucear... lo último que piensas es que se va a quedar inconsciente”, cuenta Andrea Vera. Pero uno de los compañeros de la nadadora se percató de que algo no iba bien y al levantar el brazo a la menor descubrió que estaba inconsciente. “Gritó y me lancé al agua a por ella”, añade Vera. “Yo vi que se lanzaba y llamé al 112”, añade Imanol Reyes. Al sacarla fuera del agua, vieron que no respiraba y activaron el protocolo de reanimación con las maniobras cardiopulmonares. Mientras tanto, tras el aviso a Sos Navarra, que movilizó una ambulancia medicalizada, se iban activando los demás eslabones de la cadena.

Un miembro del equipo bajó a por el DESA (Desfibrilador Semiautomático), que se encuentra en la planta inferior, y alertó en consejería, que a su vez contactó por walkie con la pareja de socorristas de la piscina exterior, Ainhoa Etxaniz Arano y Eduardo Lecea Urdiain, que acudieron con el maletín de oxígeno. Al aplicar el DESA, no emitió descarga, señal de que la chica no había perdido el pulso. “Los bomberos y el equipo médico vinieron enseguida, pero se nos hizo eterno. Fue algo muy estresante y con mucha adrenalina. Luego, cuando ya nos relevaron el médico y la enfermera fue cuando bajamos a la tierra, no nos lo terminábamos de creer”, explican, destacando la coordinación de todas las personas involucradas, desde socorristas hasta personal de mantenimiento y no mantenimiento de las instalaciones, Policía Municipal de Aranguren, Sos Navarra, bomberos, equipo médico... Todos los socorristas del equipo ponen en valor el papel de este colectivo. “Muchas veces se piensa que los socorristas no hacemos nada, pero estamos ahí vigilando y actuando en prevención antes de que suceda algo. Y también para aplicar lo aprendido en situaciones como la del miércoles”.