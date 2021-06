Actualizada 21/06/2021 a las 06:00

Salud ha remitido nuevas instrucciones a los centros de salud para la citación presencial o telefónica y una de las novedades es la recomendación de que a las personas mayores de 70 años se les cite preferentemente de forma presencial. No significa que siempre deba ser así, aclaran, ya que hay consultas que se pueden resolver por teléfono. Sin embargo, se ha considerado que, en gran parte, son pacientes que no tienen las mismas habilidades que otros en el manejo de herramientas informáticas y que, además, presentan más patologías crónicas que posiblemente precisen mayor presencia a la hora de la exploración.



Salud envió a los centros en septiembre de 2020 una serie de pautas de citación presencial para las consultas cuando los pacientes llaman y ahora ha actualizado las instrucciones. A la recomendación de mayores de 70 años añade también la sintomatología neurológica de nueva aparición, que se recoge como criterio de cita presencial: dolor de cabeza, mareos, vértigo, temblor, etc. Según Manuel Carpintero, gerente de Atención Primaria, poco a poco se incrementa consulta presencial y de forma notable en Enfermería.



Con todo, reconoce la variabilidad entre los centros a la hora de tener más o menos consultas presenciales. “Somos muchos profesionales y cuando se trabaja con personas los comportamientos no son homogéneos”. Y achaca las diferencias a distintos factores: modelos organizativos, circunstancias de cada centro (bajas, etc.) y también a los propios ciudadanos: no es lo mismo centros con población más joven que requieren menos atenciones y acceden mejor a la tecnología.



Las nuevas instrucciones mantienen al profesional administrativo como el encargado de gestionar la demanda del paciente, siguiendo los criterios de citación. Y añade que primero deberá descartar la necesidad de atención covid para, después, plantear qué profesional puede dar la respuesta más adecuada.