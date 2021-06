La jota de Irabia al aire de California

Actualizada 21/06/2021 a las 06:00

Juntar las palabras ‘California’ y ‘jota’ en una misma frase no es algo que se escuche todos los días. A pesar de ello, la Escuela de Jotas Irabia, fundada en octubre de 2013 por Iñaki Reta, puede presumir de tener relación con este estado norteamericano.



Reta, director de la escuela de jotas y profesor en el Colegio Irabia-Izaga, es el nexo de unión. Ha conseguido una plaza como docente en Concord, San Francisco, en el estado de California, para los próximos dos años a través del Programa de Profesorado Visitante. Esto ha provocado un cambio en el profesor que impartirá las clases de jota en el centro pamplonés a partir de octubre. Marta Peruga, jotera aragonesa, será la encargada. Aunque Reta llevará los mandos de la escuela desde California. “Marta impartirá las clases de las dos escuelas que tengo, la de Irabia y la de Vitoria. Tiene experiencia dirigiendo escuelas de jotas en Aragón. La logística la seguiré llevando yo desde allí”, explicaba este domingo Iñaki Reta. Los dos profesores se conocieron durante la etapa universitaria mientras estudiaban Magisterio Musical.





EL ENSAYO



En las gradas del polideportivo cubierto de Irabia-Izaga en la Txantrea una treintena de joteros esperaban este domingo de pie a que los profesores dieran la indicación para empezar el tema. Concretamente había 22 mayores y 8 pequeños. “Tenemos alumnos que van desde los 6 años hasta los 79”, explicaba Reta en la que fue una de las últimas sesiones como profesor antes de cruzar el Atlántico el próximo mes. En esta ocasión la dio acompañado de Marta Peruga, la nueva profesora que le sustituirá con las clases presenciales. También le acompañaba una acordeón Gallinari. En enero le robaron otra que había adquirido en 2005. Peruga sostenía la guitarra. Al grito de “¡va!” todos hicieron caso y empezaron a cantar Ixil Ixilik. Unos con brazos en jarra, otros apartándose un poco la mascarilla para que la voz sonara más... la canción acabó con los aplausos de unos pocos acompañantes que no se perdieron el ensayo.



“Estoy contento porque la escuela ha sido un éxito. Hemos conseguido actuar en sitios muy chulos”, indicaba Reta ilusionado. Para el director, el éxito reside en el hecho de ser una “escuela abierta”. “No son solo alumnos del cole. Abrir nuestras puertas a todos y la convivencia entre pequeños y mayores es un punto a favor para que todo haya salido bien”, remarcaba. A esto se añade la libertad a la hora de enseñar demostrada en el ensayo. “Ya sabéis, si queréis ensayar nuevas canciones me mandáis un mensaje por WhatsApp con el nombre de la jota”, señalaba Peruga.



“Vamos a estar coordinados en todo momento. Yo he cantado siempre con Iñaki y los alumnos me conocen”, indicaba Marta Peruga haciendo referencia a que no va a suponer un gran cambio. “Se lo han tomado bien, la conocen mucho”, afirmaba él entre risas. La nueva profesora comentó que los ensayos, “aún por determinar”, serán entre semana y por la tarde. “Para apuntarse hay que contactar con el correo jotas@irabia-izaga.org”, informaba Reta. Entre jota y jota concluyó un ensayo que sirvió para que la profesora aragonesa conociera mejor las dotes musicales de sus alumnos. El grupo actuará en la Ciudadela el próximo 12 de julio.

