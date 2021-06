'Sigamos disfrutando juntos', el cupón especial de la ONCE dedicado a la hostelería

Actualizada 10/06/2021 a las 12:15

La ONCE dedica su cupón del jueves, 17 de junio, al sector de la hostelería, uno de los más afectados por el parón económico provocado por el coronavirus. Cinco millones y medio de cupones difundirán la importante labor de este sector por toda España.

Valentín Fortún, delegado de la ONCE en Navarra, y Ana Berian, presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (AEHN) y presidenta de la Federación Española de Campings, han presentado este cupón, acompañados por Pilar Herrero, presidenta del consejo territorial de la ONCE y Nacho Calvo, secretarío general de AEHN, con el que la ONCE quiere apoyar a los profesionales de la hostelería y colaborar en lo posible para que pueda recuperar el terreno perdido durante la pandemia de COVID-19.

Además, la ONCE quiere agradecer la labor de muchos de ellos que han puesto sus fogones al servicio de quienes luchan directamente contra la enfermedad y de las personas con pocos recursos.

‘Sigamos disfrutando juntos’ es la frase que incluye este cupón, que muestra a un camarero sirviendo a una pareja, sentada en una terraza, todos ellos con su mascarilla. Una escena que, poco a poco, va siendo más habitual en toda España a medida que la vacunación aumenta y las restricciones de suavizan.

Hostelería de España es la organización empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs de nuestro país. La hostelería está formada por más de 300.000 establecimientos que dan trabajo a 1,7 millones de personas y tiene un volumen de ventas de 123.612 millones de euros, con una aportación del 6,2% al PIB de la economía española.

Específicamente, los restaurantes, bares, cafeterías y pubs emplean a 1,3 millones de personas y tiene una facturación cercana a los 94.000 millones de euros, aportando el 4,7% al PIB nacional.

Esta organización quiere ser la referencia de los empresarios del sector, y trasmitirles el orgullo de pertenecer a la gran familia de la hostelería, así como respaldar y defender sus intereses empresariales.

Con este cupón, se pretende que se vuelva a disfrutar de estos establecimientos que unen a mucha gente, y cuyos profesionales, en muchas ocasiones, se convierten en amigos de su clientela.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.