Los sindicatos exigen que se incluya la subrogación en la licitación del transporte escolar

Actualizada 03/06/2021 a las 12:37

Los sindicatos CCOO, ELA, UGT y LAB han reclamado este jueves que se incluya la subrogación del personal en los pliegos de la licitación del transporte escolar de Navarra.

Representantes de estos sindicatos se han concentrado frente a la sede del departamento de Educación del Gobierno foral con una pancarta en la que se leía 'Subrogación en el transporte escolar. Despidorik ez'. Estos sindicatos han explicado que se encuentran a la espera de que el Tribunal de Contratos de Navarra resuelva su reclamación contra esta licitación y han reprochado que Educación no haya contestado a su petición de reunión.

En declaraciones a los medios de comunicación, José Miguel Guadalupe, de CCOO, ha opinado que la no inclusión de la subrogación busca "abaratar costes" y la ha achacado a "los empresarios que dejaron desaparecer el convenio". Ha destacado el "perjuicio" que esta situación va a provocar tanto a trabajadores, "porque puede haber despidos", como a empresas, "que tendrán que pagar las indemnizaciones". Ha criticado, además, que "se está fomentando el pluriempleo".

Guadalupe ha advertido de que "se está fomentando que entren empresas nuevas, que no se cumpla el convenio, que desapareció" y que se "empeoren las condiciones de los trabajadores". Asimismo, ha reprochado que el Departamento de Educación no ha contestado a la petición de reunión de los sindicatos.

Por su parte, Alberto Paz, de ELA, ha asegurado que "el Gobierno de Navarra tiene la obligación de exigir la subrogación de las personas trabajadoras porque hay una ley de Contratos Públicos que así lo determina". En este sentido, ha destacado que el artículo 67 de esta ley "dice que unas personas que trabajan en un sector que es licitable tienen la posibilidad de ser subrogadas".

No obstante, ha censurado que el departamento de Educación ha hecho "una interpretación malintencionada de esa ley y ha dejado fuera a las personas que trabajan en este sector". En este sentido, ha reprochado "la actitud de Educación diciendo que no existe la subrogación cuando la propia ley lo recoge" y ha remarcado que esta situación "deja en riesgo a las personas trabajadoras".

Paz ha criticado que "las empresas dejaron decaer el convenio, no sabemos si en una intención de abaratar sus costes empresariales". "Eso se les ha revuelto, pero las personas más afectadas de esa situación son los trabajadores" ya que la subrogación venía contemplada en el convenio y "el Gobierno de Navarra ha hecho una interpretación malintencionada de la propia ley de Contratos Públicos".

En esta línea, Manuel Gómnez, de UGT, ha explicado que en la ley de Contratos Públicos "viene estipulado que el convenio de aplicación es el del sector" pero también que "aunque no haya convenio hay que subrogar".

Ha resaltado que la licitación del transporte escolar "es la mayor que hace el Gobierno de Navarra" ya que "prácticamente todos los colegios públicos de Navarra tiene transporte escolar, por tanto afecta a toda la provincia, a prácticamente todas las empresas del transporte, porque en todos los pueblos hay transporte escolar". "Si al final no hubiera subrogación podría haber una gran problemática" porque "muchos se quedarían sin trabajo" y otras empresas "no tendrían trabajadores para desarrollar su actividad si se quedan con ciertos conciertos", lo que conllevaría "mucho movimiento de trabajadores, muchos despidos y los nuevos contratos, al no haber un convenio de aplicación, podrían ser en unas condiciones con el Salario Mínimo Interprofesional".