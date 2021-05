Sociedades y peñas de Navarra optan por una apertura paulatina

Actualizada 22/05/2021 a las 06:00

Las sociedades gastronómicas y peñas no levantaron el viernes sus persianas a pesar de poderlo hacer después de permanecer 251 días cerradas, desde el pasado 12 de septiembre. Los fogones de estos altares de la sociabilidad y el buen comer tardarán todavía en ponerse al servicio de los socios. Las más tempraneras abrirán el sábado, como la sección gastronómica del Nuevo Casino de Pamplona, aunque muchas reabrirán hacia mediados de la próxima semana, sobre todo el miércoles y jueves. En cambio, otras se plantean esperar a que se flexibilicen más las medidas y, algunas, incluso hablan de esperar hasta un mes antes de abrir, según se desprende de las conversaciones con varios responsables de estos lugares de esparcimiento.

“Poner en marcha una sociedad lleva su tiempo. Hay que hacer inventario de la bodega, hay mucho producto caducado. Hay que enchufar frigoríficos y congeladores, realizar una limpieza en profundidad, colocar geles y carteles con las medidas sanitarias, adaptar la normativa de la sociedad, etc”, apuntaba el presidente de Napardi, Miki Ayestarán. Esta veterana sociedad, con unos 200 socios, abrirá el próximo miércoles.

Fue el martes cuando se supo que el Gobierno de Navarra iba a autorizar la reapertura de peñas y sociedades y, para las juntas directivas, era “precipitado” abrir ayer mismo cumpliendo con todas la garantías exigidas. Por eso, muchas peñas y sociedades han comenzado estos días los preparativos. “Esperemos que sea el final, la apertura definitiva, que no nos vuelvan a cerrar. Tenemos esa ilusión. En nuestro caso la edad media de los socios ronda los 60 años y la mayoría están vacunados. Tenemos mucho pendiente para celebrar”.

Desde Gure-Leku contaban que, de momento, no piensan abrir el local a sus 200 socios ni tomar decisiones hasta que no haya una reunión de la junta directiva que valore la situación. “Hay que tener en cuenta que las normas que nos han puesto el Gobierno de Navarra son hasta el 3 de junio. ¿Y luego van cambiar? Quizá haya que esperar a primeros de junio a ver qué nuevas normas nos ponen”, decía uno de los miembros de la dirección.

El presidente de Gazteluleku, Joseba Andueza, prevé la reapertura de la sociedad a sus 90 socios el próximo jueves. “Estamos en plena limpieza y reposición de productos como bebidas, patatas, cebollas, etc. Luego, vamos a sacar a una empleada del ERTE y esperamos que no nos vuelvan a cerrar”, apuntaba. Sobre las medidas, explicaba que van a ser rigurosos e ir a máximos. “Solo permitiremos unas doce personas para las comidas y otras doce para las cenas”, apuntaba Andueza, que no ocultaba la “gran ilusión de volver a vivir la vida de la sociedad”, con las partidas de mus, las catas de vino, etc.

“RESPONSABILIDAD DE TODOS”

Una de las medidas recibidas con mayor preocupación por las sociedades y peñas es que el Gobierno de Navarra exige a los miembros de las juntas directivas una declaración responsable donde ellos se manifiestan como responsables de que en el local se cumplan todas la normas, como por ejemplo la de cerrar a las 10 de la noche.

“Una de las cosas que menos gusta es que nos hacen a la junta directiva responsables del cumplimiento de las normas”, apunta Andueza. Por eso, en Gazteluleku, se ha decidido que el socio a la hora de reservar deberá firmar algún tipo de documento en el que asuma la responsabilidad del correcto cumplimiento de la norma de todos los componentes de su grupo. “No podemos ponernos los miembros de la junta en la puerta y hacer de guarda jurado”, agrega Andueza.

Esta delegación de la responsabilidad en cada socio es lo se han hecho en otras sociedades, como el Nuevo Casino. “Los socios que realicen reservas deberán rellenar una declaración responsable con la relación de asistentes y sus números de teléfono y el cumplimiento de las normas establecidas”.

En la peña Rotxapea, su secretario, Javier Maya, apuntaba la dificultad para los miembros de una junta directiva de garantizar que el cierre será a las 10 de la noche. “No se trata de ser policías, sino de que la responsabilidad sea de todos”, valoraba. Con todo, los socios de esta peña votaron por el cierre. “En este momento, la junta directiva está por seguir cerrados un mes o así para ver cómo evolucionan las medidas, a no ser que los socios planteen otra votación, pero todo sujeto a ver cómo evoluciona la situación”, indicaba.

Patxi Pérez, presidente de Muthiko Alaiak, contaba que abrirá el próximo miércoles a los socios en un año en el que la peña celebra su 90 aniversario. Destacaba el esfuerzo realizado para reducir gastos en este tiempo que han permanecido cerrados y que se hizo “una rebaja a la cuota de los socios” para compensar la falta de servicio debido a la covid.

¿HORA DE APERTURA?

Una de las consultas que ha surgido de las peñas a raíz de la normativa y que se ha trasladado al departamento de Salud es la hora de apertura de las sociedades y peñas. “No está claro. ¿Cerramos a las 10 de la noche y abrimos a las 00 horas y 1 minuto?”, comentaba algún responsable de peña.

Hay sociedades, como el Pocico de San Cernin, que barajan no abrir hasta entrado el verano. Otras, como la sociedad gastronómica Aralar Berri, en cambio ya andaban ayer limpiando el local de casi 100 metros cuadrados que disfrutan 23 socios. “Esperamos abrir para el lunes o martes. No ser muchos es una ventaja a la hora de organizarse y cumplir la normativa”, señalaba uno de sus socios, Josu Guillén.

El Txoko Pelotazale es una de las sociedades gastronómicas que ha optado por esperar hasta que finalice la vigencia de las actuales medidas el 3 de junio para tomar la decisión de reabrir su local, en la calle de la Merced. En un comunicado a los socios, se explica que, con su aforo de 114 personas, el 30% permitido limitaría el acceso a 34 personas. Apunta también que el consumo en barra está prohibido y que el cierre a las 22.00 horas “elimina la posibilidad de cenas”. Expone que, antes de reabrir, sería necesaria una nueva batida de limpieza y reaprovisionar las bebidas. “Como las actuales limitaciones terminan el 3 de junio, 6 días después de cuando preveíamos abrir, preferimos esperar hasta esa fecha y ver si las condiciones se flexibilizan un poco más”.

