Preguntas y respuestas sobre las restricciones que entran en vigor este viernes

Actualizada 21/05/2021 a las 06:00

¿Con cuántas personas me puedo reunir?

Para las reuniones en espacios de uso público y privado se recomienda que sean de ocho personas y tres unidades convivenciales, como máximo.

¿Hasta qué hora pueden abrir bares y restaurantes?

Los interiores hasta las 22 horas. Las terrazas, hasta la 1 como máximo, incluidas las labores de desalojo del establecimiento, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00 horas (Decreto Ley Foral 8/2020, de 17 de agosto). Pueden existir ordenanzas municipales más restrictivas.

Las terrazas concedidas por normativa covid solo podrán hasta las 23 horas.

Las mesas altas y barriles: lunes, martes, miércoles y domingos de 9 a 22 horas; jueves, viernes, sábados y vísperas de festivos de 9 a 23 horas, pudiendo prolongar una hora más del 1 de mayo al 30 de septiembre (se necesita aprobación municipal).

¿Se abren las sociedades gastronómicas y las peñas?

Desde hoy podrán permanecer abiertas siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones:

- El aforo en el interior será del 30% del máximo autorizado.

- El consumo será siempre sentado en mesa

- Distancia entre las mesas será de 2 metros, medidos de los extremos de las mismas.

- Las mesas o grupos de mesas no podrán superar las cuatro personas. Excepcionalmente, se podrán aumentar a un máximo de seis cuando las dimensiones de las mesas o grupos de mesas permitan garantizar la distancia interpersonal de seguridad de 70 cm.

- Presencia de carteles informativos

- El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento, salvo en el momento puntual de la consumición. Se extremará el control del uso adecuado de la mascarilla.

- Se recomienda que los locales dispongan de ventilación natural, siempre que sea posible, o mecánica forzada sin recirculación del aire. Se recomienda, asimismo, ventilar al máximo posible y medir la calidad del aire, para lo que se podrán utilizar medidores de CO2. Si la concentración de CO2 supera las 800 ppm, se recomienda incrementar la ventilación o disminuir el aforo.

- Se pondrán geles o desinfectantes.

- Contar con un sistema de control de aforo del número de personas que accedan al local. No se puede superar el 30% del aforo del mismo.

- Antes de su apertura deberán enviar al Departamento de Salud, declaración responsable o copia del acta en el que se recoja el acuerdo de compromiso de cumplimiento de la normativa sanitaria vigente. Dicha documentación deberán remitirla al correo electrónico direcciongeneralsalud@navarra.es.

¿Cuáles son las normas para realizar celebraciones?

Las celebraciones en lugares de culto no podrán superar las 200 personas. Se deberá respetar la distancia de seguridad interpersonal.

Las celebraciones que se realicen en locales que no sean de culto, deberán respetar distancia interpersonal de 1,5 metros (2,25 metros cuadrados por persona), en el interior de los mismos.

Las condiciones para las celebraciones tras la ceremonia son:

1. Establecimientos que abran interior con un aforo del 30%:

-Límite de 30 personas en el interior y 50 personas en el exterior, además de cumplimiento de medidas previstas.

2. Establecimientos que abran interior sin límite de aforo:

-No podrán superar las 50 personas en el interior y 100 en el exterior o terrazas para la celebración más el cumplimiento de medidas previstas.

En los dos casos: hay limitación para celebraciones independientes, siempre y cuando se ubiquen en espacios claramente diferenciados. No está permitido pistas de baile.

¿Cuánta gente puede acudir a un entierro y velatorio?

No podrá superar las 75 personas en espacios abiertos y 15 en espacios cerrados.

¿Y en los lugares de culto?

No podrá superar las 200 personas. Las entradas y salidas serán escalonadas evitando aglomeraciones.

¿Cuál es la capacidad y horario en el pequeño comercio?

Los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades y servicios profesionales abiertos al público no podrán superar el 60% de su aforo máximo permitido. El horario máximo de cierre serán las 22 horas.

¿Y en los hiper, medianas y grandes superficies?

En los establecimientos que tengan la condición de hipermercados, medias y grandes superficies, centros, parques comerciales o que formen parte de ellos, no podrán superar el 40% del aforo máximo permitido en cada uno de los locales comerciales situados en ellos. El horario máximo de cierre será las 22 horas.

¿Cuáles son las condiciones en espacios multifuncionales?

En los establecimientos de espacios multifuncionales para eventos se permiten también la apertura del interior para celebraciones familiares, sociales, de amigos o de ocio si se cumplen determinadas condiciones:

- Garantizar control presencial, y respetarán las medidas de distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, no superando en ningún caso 30 personas en el interior y 50 en el exterior. Esta limitación se entenderá referida a cada grupo de celebración, siempre y cuando se ubiquen en espacios claramente diferenciados.

- En todo caso, estas celebraciones no deberán superar el aforo del 30% en los interiores de los establecimientos y deberán cumplir las condiciones relativas a la actividad de hostelería y restauración.

- El consumo dentro sólo podrá realizarse sentado en mesa o agrupación de mesas.

- El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, salvo en el momento puntual de la consumición. Se extremará el control del uso adecuado de la mascarilla por parte de los clientes.

- No estará permitida la habilitación en el local de espacio para baile.

- El horario de cierre de estos establecimientos será las 22 horas.

- Se recomienda que los establecimientos dispongan de ventilación natural, siempre que sea posible, o mecánica forzada sin recirculación del aire. Se recomienda, asimismo, ventilar al máximo posible y medir la calidad del aire, para lo que se podrá utilizar medidores de CO2. En caso de que la concentración de CO2 supere las 800 partes por millón, se recomienda incrementar la ventilación o disminuir el aforo hasta que se sitúe por debajo de ese indicador.

¿Hasta qué hora abren centros de formación o autoescuelas?

En academias, autoescuelas y centros de enseñanza no reglada, centros de formación la actividad podrá impartirse de modo presencial, siempre que no supere el 50% del aforo máximo permitido y se garantice la distancia de 1,5 metros entre personas. El horario máximo de apertura se establecerá hasta las 22 horas.

¿Los centros deportivos amplían su horario?

Podrán utilizarse los interiores más allá de las 22 horas para celebración de las competiciones y entrenamientos, siempre que lo autorice el titular. Las piscinas de uso recreativo cerrarán como máximo a las 22 h.

¿Qué medidas y aforo deben seguirse en las bibliotecas?

Podrán realizarse actividades para público infantil, en biblioteca y ludotecas, en grupos de hasta un máximo de 18 participantes.

Los archivos de titularidad pública o privada, prestarán servicios para su actividad, sin que la ocupación máxima pueda superar el 50% de su aforo máximo.

El horario máximo de apertura se establecerá hasta las 22 horas.

