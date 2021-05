Tres alumnas navarras ganan un certamen de la Universidad de Navarra con un vídeo sobre turismo en Pamplona

Actualizada 20/05/2021 a las 11:10

Las estudiantes de 1º de Bachillerato del Colegio Miravalles-El Redín de Pamplona Sofía Bergasa, Loreto Viñeta y Eugenia Moratinos han sido las ganadoras de la VIII edición del concurso Vidiomas de la Universidad de Navarra con el vídeo realizado en inglés bajo el título ’Pamplona is waiting for you!’.

El certamen, organizado por ISSA School of Applied Management y centrado en esta ocasión en mostrar el impacto del turismo de la propia ciudad, recibió 395 vídeos de 68 centros procedentes de 25 provincias grabados en inglés, francés y alemán.

El equipo ganador, Errekas, contaba con la profesora Amparo Ollaquindia como tutora y fue uno de los 261 vídeos que se presentaron en inglés. En francés llegaron 104 y 30 en alemán. El objetivo del concurso es que los estudiantes pongan en práctica los idiomas, mejoren sus habilidades comunicativas, aprendan a trabajar en equipo y utilicen las herramientas digitales para ello.

“Tienen un nivel cuasi nativo en cuanto a fonética y entonación. Además, el vídeo está muy bien ordenado, es atractivo y responde a lo que se pedía en las bases del concurso: que además de destacar los aspectos señalados del turismo en Pamplona, analizaran el impacto económico del turismo en sí e incluso de la pandemia”. Así expone el jurado del certamen, compuesto por profesores del grado en Gestión Aplicada-Applied Management, los motivos por los que han elegido al vídeo ganador. Dicha valoración contaba el 75%, mientras que el 25% restante dependía de los votos logrados en YouTube.

El premio para las tres alumnas y la profesora responsable del equipo es de una tarjeta regalo de El Corte Inglés por importe de 100 euros para cada una. Además, toda su clase podrá disfrutar de un “taller creativo” en el Museo Universidad de Navarra.

DE TARRAGONA A SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

En segundo lugar ha quedado “Tarragona, a land of Roman Heritage”, del Colegio/IES Institució Tarragona Turó, del que el jurado ha destacado “su calidad como vídeo, su atractivo y que tiene el mejor montaje: apetece irse allí de turismo”. En cuanto al tercer lugar, ha correspondido al vídeo sobre San Lorenzo de El Escorial realizado por el equipo Reporters around the world, del Colegio Villa de Griñón (Madrid), cuya tutora ha sido Raquel Ruíz. “Presentaron de manera muy atractiva la ciudad y con un elevado nivel de inglés, se les nota a gusto frente a la cámara”, explica el jurado sobre el vídeo.

La mención al mejor vídeo en francés por “Sur le Chemin de Saint-Jacques” ha correspondido el equipo Sables d´or formado por alumas del Colegio Liceo Monjardín de Pamplona “por su pronunciación, entonación, fluidez además de por presentar un discurso ordenado”. En cuanto al mejor en alemán, el elegido “por su buena técnica, fotografía, música y un excelente nivel del idioma” ha sido ”Ideales Reiseziel: Marbella”, realizado por el equipo CarMa TV del Colegio Las Chapas de Marbella.

Además, Sara Macaya, Claudia Revert y Jorge Aracil (Colegio Agora Colegio Lledó International School de Castellón) han resultado ganadores del sorteo organizado entre los vídeos presentados para participar al curso de verano en inglés “International Management World”, que tendrá lugar del 21 al 24 de junio y se realizará tanto en formato presencial (Campus de Pamplona) como online.

Galardonados:

1º Premio y mención al mejor vídeo en inglés: Pamplona is waiting for you! realizado por el equipo “Errekas” formado por Sofía Bergasa, Loreto Viñeta y Eugenia Moratinos, alumnas de 1º Bachillerato del Colegio Miravalles-El Redín, Pamplona.

2º Premio (accésit): Tarragona, a land of Roman Heritage realizado por el equipo “Goodson Studios” formado por Federico Holgado, Álvaro Mon y Joan Llauradó, alumnos de 1º Bachillerato del Colegio/IES Institució Tarragona Turó, Tarragona.

3º Premio (accésit): San Lorenzo de El Escorial realizado por el equipo "Reporters around the world" formado por Carolina Artalejo y Jimena López, alumnas de 4º ESO del Colegio Villa de Griñón, Madrid.

- Mención especial al mejor vídeo en francés: Sur le Chemin de Saint-Jacques realizado por el equipo "Sables d´or" formado por Chloé Vera, Silvia Ramos y Teresa Tabuenca, alumnas de 1º Bachillerato del Colegio Liceo Monjardín, Pamplona.

- Mención especial al mejor vídeo en alemán: Ideales Reiseziel: Marbella realizado por el equipo “CarMa TV” formado por Carmen Jiménez y María Marstela, alumnas de 1º Bachillerato del Colegio Las Chapas, Marbella.

- Ganador del sorteo para participar en el “International Management World”: How to survive in Castellón in 2021, del equipo “DEAD” formado por Sara Macaya, Claudia Revert y Jorge Aracil, alumnos del Colegio Lledó International de Castellón.