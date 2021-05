Actualizada 15/05/2021 a las 12:13

A partir del lunes, se reabre el interior de bares, cafeterías y restaurantes en Navarra, aunque con aforo limitado. Eso va a suponer la reapertura de muchos establecimientos que durante este último mes y medio han estado cerrados. El día 17 se iniciará una “primera fase”, como la define el Gobierno, y luego se irá flexibilizando, de acuerdo con la evolución de la pandemia.



La hostelería podrá servir en su interior hasta las 22 horas, y todos los clientes tendrán que estar sentados. Sólo podrán ir a la barra para pedir la consumición. El uso de la mascarilla será obligatorio salvo en el momento de la consumición.



Se ofrecerán dos opciones a los locales que sirvan en el interior. La primera es general, una ocupación máxima del 30% del aforo que permite el local, con una distancia entre mesas de 2 metros, medidos desde los extremos de las mismas. No habrá más de cuatro personas por cada mesa. Excepcionalmente, podrán estar seis comensales cuando las dimensiones de las mesas garanticen la distancia de 70 centímetros entre las personas.



Una segunda opción permitirá a los locales no limitar sus clientes por el aforo, sino por la ocupación de mesas, que estarán a menos distancia entre ellas (a 2 metros medidos entre las sillas de las mesas). Además, el número máximo de clientes por mesa será de 6 personas con una distancia de 70 centímetros entre ellas.



Estos locales deberán tener un medidor de CO2 que controle que la concentración no supera las 800 ppm (partes por millón). Los propietarios deberán rellenar una ficha técnica y una declaración responsable en la que detallarán que cumplen las condiciones, incluido su compromiso de vigilar que los usuarios hacen uso de la mascarilla. Deberán llevar un control de los clientes que acudan a comidas y cenas, con el fin de facilitar labores de rastreo en caso de que se produzca un brote en el local.



QUÉ OPINA LA HOSTELERÍA



El sector cree que las condiciones que se han fijado para la apertura de interiores deben “mejorar bastante”, ya que están “en peores condiciones que el resto de España”, lamentó ayer Nacho Calvo, secretario general de la Asociación de Hostelería de Navarra. “Espero que en 10 o 15 días lo vayan mejorando y cambiando. Bueno es, porque por fin vemos la luz y empezamos a abrir. Un 30% es algo que económicamente casi no merece la pena, no podemos utilizar barras... pero como digo, al menos empezamos a trabajar. Espero que esta vez, gracias a la vacunación sea algo definitivo” y no haya pasos atrás.



CELEBRACIONES SOCIALES



A partir de la semana que viene, también se amplían los aforos de las celebraciones que tengan lugar tras comuniones, bodas, bautizos y otros eventos.

En locales con un 30% de aforo en el interior, no podrá haber más de 30 personas dentro y 50 en el exterior. En el caso de los establecimientos que cumplan las condiciones para no tener limitado el aforo, opción que según el Gobierno será la mayoritaria en el sector, se fija un máximo de 50 personas en el interior y de 100 en el exterior o terrazas. Deberán respetar, en todo caso, las medidas preventivas de la covid-19. La limitación se refiere a celebraciones independientes, siempre y cuando se ubiquen en espacios diferenciados. No estará permitida el uso de pistas de baile.



FIN DE SEMANA Y TERRAZAS



Este sábado y domingo, en la hostelería sólo estarán abiertas las terrazas. Podrán abrir hasta la 1 de la mañana como máximo, incluidas las labores de desalojo del establecimiento, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 12 de la noche y siempre que la ordenanza municipal no sea más restrictiva.



Por ejemplo, en Pamplona las terrazas con mesas y sillas bajas, podrán abrir el fin de semana hasta la 1 de la mañana; las terrazas especiales que se han habilitado por la normativa covid, como las del Paseo de Sarasate, Plaza de la Cruz o Plaza de Toros, deberán cerrar para las 23 horas; y las de mesas altas y barriles, también tienen como límite las 11 de la noche.



Lo que de momento no va a cambiar es el horario de cierre del comercio, a las 21 horas.



Locales con límite del 30% de aforo



Clientes sentados. Las barras sólo se podrán usar para pedir y recoger la consumición

Distancia entre mesas. Dos metros, medidos desde los extremos de las mesas.

Hasta 4 personas por mesa. Excepcionalmente podrán ser 6, si las dimensiones de las mesas permiten garantizar la distancia de 70 cm entre las personas.

Cartel con los aforos. En la puerta principal figurará en carteles el máximo aforo del local y el aforo permitido.

Uso de la mascarilla. Será obligatorio en todo momento, salvo en el instante puntual de la consumición.

Ventilación. Se recomienda ventilación natural o mecánica forzada sin recirculación del aire.

Cierre a las 22 horas. Será el horario máximo en el que el local podrá servir en su interior.



Condiciones para no tener aforo limitado al 30% en interior



Clientes sentados. Los usuarios del local estarán sentados en las mesas y las barras sólo se podrán usar para pedir y recoger la consumición.

Deberán tener medidor de CO2. La concentración de CO2 no superará los 800 ppm.

Distancia entre mesas. Estarán a dos metros de distancia medidos entre las sillas de las mesas.

Hasta 6 personas por mesa. Con una distancia de 70 cm entre ellas.

Ventilación adecuada.

Clientes identificados. El local llevará un control de los clientes de las comidas y las cenas (identificación y contacto). El motivo es que en caso de necesidad, como un posible brote en el local, el establecimiento pueda facilitar esa información a las autoridades sanitarias de manera que estas puedan ponerse en contacto con los clientes.

Ficha técnica. Los locales deberán realizar digitalmente una ficha técnica (datos del comedor, ventilación, etc.).

Declaración responsable. Los establecimientos tendrán que rellenar online una declaración responsable, en la que aseguran que cumplen todas las condiciones y se comprometen también en ella a vigilar que los clientes hacen un uso adecuado de la mascarilla.

Cierre a las 22 horas. Será el horario máximo en el que el local podrá servir en su interior.



Comidas tras las comuniones, bodas, bautizos y otras celebraciones



En locales con límite de aforo del 30% en el interior. Tendrán un límite de 30 personas dentro y 50 en el exterior para la celebración, debiendo respetar en todo caso las condiciones establecidas para el consumo en el interior de esos locales. La limitación se aplicará en cada celebración, siempre que se ubiquen en espacios diferentes. No está permitido el uso de pistas de baile



En locales que abran el interior sin límite de aforo. El límite será de 50 personas en el interior y 100 en el exterior o terrazas para la celebración, respetando las condiciones establecidas para el consumo en el interior de esos locales. La limitación se refiere a celebraciones independientes, siempre que se ubiquen en espacios diferenciados. No se permitirá el uso de pistas de baile.