5.700 familias navarras, ante la prematriculación escolar más tardía

En tiempos de pandemia las prioridades cambian. O las dudas y temores. Por ello, en la antesala de elegir el centro en el que sus hijos pasarán buena parte de su infancia, miles de familias navarras se estarán preguntando ahora si los colegios son lugares seguros. Si esos niños que cumplen 3 años este curso podrán aprender en un entorno libre de contagios. Y más en el caso de aquellos que no hayan pasado estos meses por una escuela infantil. La respuesta puede encontrarse tanto en la ciencia como en los datos. Y en la experiencia. No en vano, ocho meses después de haber empezado el nuevo colegio de la era covid, y con el calendario tocando ya a su fin, los centros académicos se han demostrado como baluartes frente al virus. Lo dice el consejero de Educación, Carlos Gimeno. “Los centros se están comportando, si no como feudos, como lugares seguros y no vulnerables”. De ahí que su apuesta para el próximo curso sea, nuevamente, modalidad educativa presencial. Educación ya ha afirmado en múltiples opcasiones que en el departamento están trabajando “intensamente” para que las aulas permanezcan abiertas “por encima de toda cuestión”.

Y también la ciencia está de su parte. Mantener abiertos los colegios e institutos no influye en la marcha de la pandemia. Lo afirma un estudio realizado en Italia y publicado a principios de abril en la prestigiosa revista científica The Lancet, la cabecera de referencia durante estos meses de crisis sanitaria. El estudio confirma que las aulas son seguras, siempre que profesores y alumnos mantengan las medidas adecuadas, como la aireación, la distancia y el uso de mascarillas. “El riesgo cero no existe, pero sobre la base de los datos que hemos recogido podemos afirmar que la escuela es uno de los lugares más seguros respecto a la posibilidad de contagio”, explica la coordinadora del equipo de científicos que ha hecho el estudio. “Los colegios no son un lugar de infección, sino de contención de la pandemia, pues los chicos están más controlados y aprenden las reglas sanitarias”, concluyen.

¿Qué ha pasado durante todos estos meses? Quien haya seguido las informaciones periódicas que aporta el Gobierno foral habrá confirmado un goteo diario de aulas confinadas. 500 alumnos confinados en un día; 730 estudiantes vuelven a sus clases; 88 aulas permanecen en cuarentena... Quedarse sólo en los titulares puede confundir. Sin embargo, un análisis más en profundidad constata que más del 95% de todos los estudiantes trabajan en sus aulas con normalidad. Y son más de 100.000. Lo cuenta muy bien Ignacio de Lorenzo Rodríguez. Profesional de la comunicación y responsable de la Unidad de Rankings de la Universidad de Navarra, se ha especializado durante los últimos meses en la recogida y mapeo de datos de las aulas confinadas en Navarra. A través de su cuenta en la red social Twitter (@idelore), ha recogido todos los datos públicos disponibles en sucesivos gráficos interactivos que recogen la evolución de la pandemia en los colegios navarros. “Mi interés por los confinamientos escolares surgió de ser padre de tres hijos y estar preocupado por la vuelta a las clases. No soy experto en educación o sanidad, así que me centré en los datos de los resultados de las medidas tomadas, más que en su pertinencia. Por eso comencé a reunir información diariamente hasta recoger miles de datos de colegios y clases confinadas, número de alumnos, incidencia por localidades, etc. A diario actualicé un panel interactivo (bit.ly/escuelaconfinav) y , varias veces por semana, intenté resumir la situación en mi Twitter”. Y una de las conclusiones a las que llega de Lorenzo es que, aunque depende de la expectativa que uno tenga, el sistema “ha funcionado bastante bien”. En todo este tiempo, el porcentaje máximo de confinados diarios no ha superado el 5’5%, siendo un sistema muy sensible: que una clase sea confinada (todos los alumnos se van a casa) no significa que todos los escolares estén infectados. Los números de confinados escolares siguen, en grandes líneas, los grandes movimientos de casos de infecciones detectadas y sirven para confirmar un repunte o una bajada, así como los efectos de un puente o un festivo.

También las federación de apymas creen que los colegios han funcionado como espacios de “control del virus”. CONCAPA opinaba recientemente en estas páginas que las medidas higiénico-sanitarias establecidas, el gran trabajo de los docentes, equipos directivos y la implicación de las familias, han sido claves en este control: “La limpieza de manos, uso de mascarillas y el distanciamiento social son hábitos ya arraigados en nuestros hijos. Gracias a estas medidas, no solo se ha ‘controlado la propagación del virus’, sino también enfermedades infecciosas habituales en niños con edad escolar”.

La visión sindical completa el cuadro a la hora de enviar un mensaje tranquilizador a las familias que se estrenarán en septiembre en los colegios. La docente y vicepresidenta de AFAPNA, Yolanda Erro, concuerda en que los protocolos sanitarios en los centros han funcionado gracias al esfuerzo de todos los agentes implicados de la comunidad educativa: “La generosidad de los docentes en su tiempo y dedicación, así como el liderazgo de los equipos directivos, la comprensión de las familias (entradas escalonadas, jornada…) han hecho que los centros escolares sean espacios seguros”.

PENDIENTES DEL ESCENARIO SANITARIO

¿Y qué va a pasar el próximo curso? Lo que se sabe, de momento, es que las medidas sanitarias continuarán. Por ello, y relacionado con lo anterior, otras de los grandes interrogantes para las familias es qué tipo de jornada escolar habrá en el curso 2021-22. Este año, por protocolo sanitario, Educación impuso jornada continua (sólo de mañana) en todos los centros. Sin extraescolares. Y ahora, el departamento ha decidido congelar la extensión de la jornada continua escolar para el próximo curso. El Gobierno estima que con la actual situación sanitaria no es aconsejable realizar los procesos de participación necesarios para los centros solicitantes y en septiembre no habrá nuevos colegios en sumarse a horarios de mañana. El departamento, eso sí, ya ha autorizado la prórroga a los centros que la tengan implantada y deseen continuar en ella.

Desde la Dirección General de Educación no se ha presentado convocatoria para que nuevos centros puedan solicitar este tipo de jornadas; la continua, con horarios ininterrumpido sólo de mañana y la flexible, que reserva dos tardes libres por semana. Generalmente, la de los miércoles y viernes. Para sumarse a ellas, los colegios debían realizar un proceso triple de votación: en el claustro de profesores, en el consejo escolar del centro y entre las familias. Es precisamente este proceso participativo, que en la mayoría de los casos era presencial, el que ha motivado la congelación de estas jornadas a nuevos solicitantes.

Hasta ahora, más de un centenar de colegios impartían en Navarra en jornada continua (98) y flexible (11). Sin embargo, en el actual curso 2020-21, el departamento de Educación decidió implantar la jornada continua obligatoria en todos los centros, tanto los públicos como los concertados. La idea era minimizar al máximo los periodos de estancia de los estudiantes y docentes en los centros y evitar duplicar los trasiegos de entradas y salidas. La medida, de carácter temporal, está vinculada a la evolución de la pandemia.

Y ese mismo criterio es el que barajan desde las autoridades educativas para el próximo curso. En teoría los centros podrán ofertar los horarios que tenían autorizados de forma previa, incluidos los de mañana y tarde, pero es ahora cuando se analiza la evolución epidemiológica y la pertinencia o no de volver a implantar la jornada continua de forma generalizada. Educación se pronunciará en breve.

