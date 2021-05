Esparza asegura que las políticas de Chivite por la pandemia "serán castigadas"

Actualizada 07/05/2021 a las 20:37

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que las políticas del Gobierno de Navarra durante la pandemia de coronavirus "serán castigadas" y ha afirmado que "el 66% de los votantes del PSN" y "una mayoría de la sociedad" navarra no comparte el "pacto" con EH Bildu.



En su intervención al inicio del Consejo Político de UPN, que se ha celebrado este viernes por la tarde en el Hotel Iruña Park de Pamplona, Esparza ha trasladado a la militancia un mensaje de "mucha tranquilidad". "Estamos en el buen camino y la sociedad navarra es consciente de quién y cómo le está gobernando", ha afirmado. En este sentido, ha aseverado que el partido cuenta con datos que indican que "hoy el PSN tendría menos parlamentarios de los que tiene" mientras que Navarra Suma "tendría más representación de la que tiene".



En su intervención, Javier Esparza ha tenido un recuerdo para Tomás Caballero y el resto de víctimas de ETA y ha agradecido la "magnífica iniciativa" del Ayuntamiento de Pamplona de colocar placas en recuerdo de las personas asesinadas por la banda terrorista en la ciudad.



Javier Esparza ha asegurado que la pandemia "ha superado con creces" al Gobierno de Navarra. "Hemos visto mucha incompetencia, poca defensa de Navarra y del uso a nuestra foralidad y un seguidismo absoluto de Sánchez", ha reprochado. "El mismo Pedro Sánchez que ha sido castigado en las elecciones de Madrid por las políticas que ha realizado" y que son "las mismas políticas que realiza María Chivite, que también serán castigadas", ha asegurado.



Y ha incidido en que la gente "está harta" de que "coarten sus libertades", de que "le digan lo que tiene que hacer y lo que tiene que pensar porque si no, es un fascista", de que "no le dejen trabajar o de que no le dejen ganarse la vida" y de que "nos suban impuestos".



Esparza ha señalado que en los comicios madrileños "se ha hablado mucho de libertad para contraponerla al radicalismo, a la imposición, al centralismo, al miedo y al sectarismo ideológico". Y ha remarcado que UPN "lleva la palabra libertad en su ADN". Ha resaltado que su partido, además de "defender la libertad" se preocupa de las "cosas de aquí" como los hosteleros, comerciantes, la juventud, el sector cultural, así como de "los trabajadores que han perdido su empleo o temen perderlo".



También de "defender Navarra", ha destacado Esparza, que ha puesto en valor que "llevamos desde el inicio de la legislatura haciendo propuestas al Gobierno, pero su respuesta casi siempre ha sido no". Así, se ha referido a las "11 proposiciones de ley que hemos presentado" sobre cuestiones como las listas de espera en sanidad, la ampliación del cribado neonatal, la derogación del decreto del euskera o la devolución del IRPF por maternidad y paternidad. "Propuestas que en la mayoría de las ocasiones ni tan siquiera han permitido que se debatan, pero que luego copian y hacen suyas", ha rechazado.



El presidente de UPN ha afirmado que con la crisis sanitaria por el Covid-19 "ha quedado todavía más claro" que "no es lo mismo quién gobierne". Así, ha criticado que "en plena pandemia, con el desempleo desbocado, con miles de personas sin poder trabajar, la presidenta, los consejeros y el resto de altos cargos del Gobierno de Navarra se han subido el sueldo". "También se lo han subido los parlamentarios" menos los de NA+ que "hemos donado ese incremento a entidades sociales", ha subrayado.



En esta línea, ha destacado que "hay políticos que suben impuestos y otros que los bajan" y que "hay políticas que atraen empresas y generan empleo y otras que las ahuyentan y generan desempleo". Asimismo, ha resaltado que "hay políticos que están a favor de poner peajes en las carreteras y en las autovías y otros, como nosotros, que estamos en contra".



"Es evidente que de haber hecho las cosas de otra manera en Navarra hoy estaríamos mejor" pero "desgraciadamente hemos visto un abandono casi total de nuestra capacidad para tomar decisiones, de nuestra foralidad", ha censurado Esparza. "La clave para Navarra está en nuestros fueros, en nuestro régimen foral" pero "no basta con tenerlo, hay que utilizarlo y utilizarlo bien, a favor de la gente", ha recalcado.



Esparza ha asegurado que "sólo están preocupados de sus sillones" y por "los acuerdos con independentistas". Ha afirmado, además, que "las diferencias entre los socios son públicas y notorias" y "cada vez es más evidente que en Navarra no hay un Gobierno, hay varios gobiernos".



Ha criticado que "están muy preocupados por Navarra Suma y por UPN" y "en intentar desestabilizarnos, en abrir brechas". "Saben que somos la alternativa, saben que la sociedad está harta de sus políticas y que cada vez valora más las nuestras", ha subrayado Esparza que ha pedido al Gobierno foral que "se dediquen a trabajar por Navarra, que dejen de hacer oposición a la oposición y que a nosotros nos permitan hacer nuestra tarea".