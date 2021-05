Actualizada 04/05/2021 a las 14:39

Campus Iberus, alianza estratégica integrada por la Universidad de Zaragoza, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Lleida y la Universidad de La Rioja, ha participado en la creación de nueve consorcios que permitirán a universidades y pymes de España y Francia liderar conjuntamente proyectos europeos de investigación.

Además de estas universidades españolas, han participado la Universidad Federal de Toulouse, la Universidad de Perpignan y la Universidad de Pau, así como 68 pymes de los dos países.

¿Cómo lo han conseguido? Todas ellas han formado parte del proyecto aCCeSS (a Crossborder Cooperation for Smart Specialisation), cuyo eje principal es la transferencia de conocimiento y la cooperación entre universidades y pymes para potenciar la innovación en áreas transfronterizas de España y Francia.

Esta iniciativa celebró ya el pasado 13 de abril en Toulouse un Seminario Transfronterizo de clausura en el que se expusieron los principales resultados del proyecto. Entre ellos, destaca la creación de una plataforma de visualización para la colaboración y de nueve consorcios con capacidad para presentar proyectos europeos de investigación.

SOCIOS DEL PROYECTO

El proyecto aCCeSS ha contado con un presupuesto de 1,2 millones de euros, cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa Interreg V‐A España‐Francia‐Andorra (POCTEFA 2014‐2020).

Liderado por la Universidad de Toulouse, han participado como socios Campus Iberus, con sus cuatro Universidades (Zaragoza, Lleida, Pública de Navarra y La Rioja), así como las universidades de Pau y Perpiñán.

Este proyecto, que nació hace más de tres años, se ha centrado todo este tiempo en identificar seis áreas temáticas prioritarias de las regiones involucradas: servicios de salud, procesado de alimentos, ciudades inteligentes, energía, industria aeroespacial e industria manufacturera.

Uno de los logros del proyecto ha sido el establecimiento de una red de universidades, cámaras de comercio e industria y agrupaciones de pymes que ha puesto en marcha una plataforma de visualización en Open Data. Esta herramienta online de mapeo de proyectos permite analizar la experiencia de las regiones implicadas en programas de colaboración transfronteriza de investigación y transferencia.

Una vez identificado el potencial de la I+D+i de la zona, se ha puesto en conocimiento de las empresas a través de reuniones con los grupos de investigación de las universidades. Se han celebrado seis sesiones, cada una centrada en un área temática prioritaria y organizada por una universidad diferente, en las que han participado 68 pymes.

De estos encuentros han surgido nueve consorcios público-privados:

Antib-Plast: Nanobactericidas contra la resistencia antimicrobiana y caracterización de microplásticos en aguas y alimentos; Consider: Red transfronteriza para la identificación innovadora de biomarcadores de enfermedades; Infecmol (Estrategias personalizadas para combatir enfermedades infecciosas y conformacionales); Sugi (Gestión inteligente de infraestructuras urbanas verdes); Energy Efficiency in Smart Cities (Eficiencia energética para ciudades inteligentes); Earthen (Predicción del comportamiento térmico de la arquitectura de tierra mediante IA); FoodPropHealth (Investigación en componentes alimentarios con propiedades funcionales); Safety of Neural Networks (Redes neuronales aplicadas al campo aeroespacial); Acces Benefit-Sharing (Mejora del acceso y distribución de los recursos genéticos).

Estos consorcios se han beneficiado de formación específica en gestión y financiación de proyectos de cooperación europeos y del asesoramiento de una consultora con el fin de desarrollar su actividad y poder participar en futuras convocatorias europeas. Además, los resultados del proyecto serán transferidos a otros actores socioeconómicos del territorio que se encuentren dentro de los sectores económicos identificados por la iniciativa.

Más información en https://interreg-poctefa-access.com.

MIEMBROS ASOCIADOS AL PROGRAMA

aCCeSS, a Crossborder Cooperation for Smart Specialisation, es un proyecto europeo del programa Interreg Poctefa (2014-2020) cuyo objetivo es promover la transferencia de conocimientos y tecnologías de las universidades a las PYME del territorio transfronterizo para mejorar su potencial de innovación.

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).