Navarra Suma dice a Chivite que "siempre" ofrecerá "posibilidades de llegar a acuerdos"

El pacto presupuestario que tiene con Bildu hace que no podamos tener acuerdos con ella, ha aseverado José Suárez

Actualizada 03/05/2021 a las 14:31

El parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha manifestado este lunes, tras las palabras recientes de la presidenta María Chivite de que Navarra Suma está instalada en el 'no por el no', que en su grupo "siempre" van a "ofrecer al Gobierno de Chivite posibilidades de llegar a acuerdos, vamos a pensar en lo mejor para Navarra". "No tenemos problemas en llegar a acuerdos con ella, es ella quien se tiene que deshacer de socios presupuestarios como Bildu que la condicionan y le impiden llegar a acuerdos con nosotros", ha dicho.



En declaraciones a los medios de comunicación, Suárez ha señalado que "los datos son que hemos apoyado los decretos del Gobierno y nos hemos abstenido en uno, que Navarra Suma ofreció a la presidenta del Gobierno aprobar los Presupuestos sin ningún tipo de pero, le ofrecimos estabilidad a lo largo de la legislatura y ante eso, la señora Chivite ha decidido llegar a acuerdos con Bildu, que tiene como objetivo que Chivite no llegue a acuerdos con Navarra Suma".



Suárez ha añadido, además, que "el Gobierno de Sánchez tiene acuerdos y pactos con el PNV y Bildu así que no se cómo pretende Chivite que apoyemos sus políticas". "El pacto presupuestario que tiene con Bildu hace que no podamos tener acuerdos con ella", ha aseverado, para exponer que a "Chivite le falta capacidad de liderazgo, tiene que desmarcarse de Sánchez y pensar en Navarra".



Por su parte, la parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha señalado desde su grupo "siempre hemos defendido que hay que buscar el acuerdo, es necesario debatir y buscar acuerdos para que las decisiones que se tomen desde un Gobierno sean lo más ajustadas y acertadas posibles". "El PSN y Navarra Suma tienen acuerdos en varios ayuntamientos, igual no se encuentran en las políticas generales para la Comunidad", ha dicho, para indicar que "la Comunidad necesita el mayor consenso posible y remar juntos, cada uno ya medirá las consecuencias de hacerlo o no".



La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha señalado que la negociación y el diálogo de la oposición con el Ejecutivo "existen" y ha criticado la "cerrazón e intransigencia de Navarra Suma durante esta legislatura". "Hablar no significa llegar siempre a acuerdos, hay que tener voluntad de acuerdo y Navarra Suma lleva ya para 7 años pataleando porque sigue sin poder tragar que está fuera del Gobierno", ha dicho, para indicar que "ha optado por la soledad en una esquina del Parlamento". Ha expuesto que el objetivo de EH Bildu esta legislatura, con un Gobierno en minoría, es "claro" y es "condicionar las políticas del Gobierno de Navarra para que no vayan a la derecha, sino a la izquierda".



El portavoz parlamentario de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que desde su grupo no tienen "ninguna intención de pactar" con Navarra Suma porque "tenemos modelos muy diferentes". "Tenemos modelos para la Comunidad absolutamente diferentes", ha incidido.