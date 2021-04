La UNED de Pamplona reconoce a sus mejores expedientes

Actualizada 21/04/2021 a las 06:00

UNED Pamplona celebró este martes el Día de la Universidad, en el que participaron Ana Burusco, Directora General de Universidad del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital y miembro de la Junta Rectora de UNED Pamplona; Carmen Jusué, Directora de UNED Pamplona; y Francisco Javier Blázquez, representante de Profesores-Tutores de UNED Pamplona. Debido a la covid-19, el curso pasado no se pudo hacer entrega del Premio-UNED Pamplona al mejor expediente académico (dotados con 1.000 euros de premio) ni del Concurso de Fotografía y Ensayo, así que en la edición de este año se entregado los premios de este año y del anterior.

Ainhoa Larrañeta Zartiegui, premio al mejor expediente del curso 2o18-19: “Estos seis años se me han pasado volando”



Logró el premio gracias a una nota media de 9,686 en el Grado de Psicología. Esta pamplonesa de 43 años, que trabaja como administrativa en el Ayuntamiento de Pamplona, reconoce que desde siempre le había gustado la Psicología: “Cuando con 18 años tuve que elegir estudios, no había esa carrera en ninguna universidad presencial en Pamplona, así que estudié ADE, porque decían que tenía salida. En 2013 empecé en la UNED y aunque he tenido que reunciar a momentos de estar con la familia y las amigas estos seis años se me han pasado volando”, reconoce.

Alexia María Flores Ugarriza, premio al mejor expediente del curso 2019-20: “El inglés era mi asignatura preferida desde el colegio”



Esta pamplonesa de 28 años cuenta con dos Grados universitarios; Bioquímica y Estudios Ingleses, con el que acaba de lograr el mejor expediente académico con una nota media de 9,160. Actualmente está preparándose para el examen del C2. Reconoce que desde muy pequeña le apasionaba el inglés: “Era mi asignatura preferida en el colegio. Aun así, en su día me decanté por Bioquímica. Nunca dejé de interesarme por el inglés. Cuando ya no estaba trabajando tuve tiempo para pensar y se dieron las circunstancias para que decidiera tomar un nuevo camino”.

Pablo Benito Cía, premio nacional Grado en Física: “Este es el punto final a años de esfuerzo y de dedicación”



Pamplonés de 40 años e Ingeniero en Telecomunicaciones, su inquietud por aprender le llevó a matricularse en UNED Pamplona en el Grado de Física. Un recorrido académico que ha compaginado con su trabajo en el Centro Nacional de Energías Renovables y que ha concluido con una nota de 8,6 que le ha valido el reconocimiento nacional de la UNED: “Es el punto final a años de esfuerzo y de dedicación. Te da mucha alegría porque es mucho trabajo, sobre todo, en época de exámenes donde debes de aparcar el ocio y llenar todo tu tiempo con el estudio”.

Javier Goñi Calvo, premio nacional Curso de Acceso a Universidad: “Llevaba sin estudiar muchos años; si te lo propones, puedes”



Con una nota final de 9,09 finalizó sus estudios del Curso de Acceso a la Universidad. No terminó Bachiller, porque le tocó trabajar desde joven, pero ahora, a sus 46 años, le ha dado cara a materias como Lengua, Inglés, Nociones Jurídicas Básicas o Matemáticas Aplicadas. “Llevaba mucho tiempo sin estudiar. Este reconocimiento significa que si te lo propones puedes obtener buenos resultados. Estoy muy orgulloso y ahora me encuentro de lleno en mi segundo reto: sacarme el Grado de Psicología. El año pasado me matriculé en tres asignaturas y este, en cinco”.

