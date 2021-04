Actualizada 15/04/2021 a las 11:37

El Parlamento de Navarra ha aprobado en el pleno celebrado este jueves una proposición de ley presentada por EH Bildu que elimina la necesidad de obtener licencia municipal de obras para instalaciones eléctricas de autoconsumo sin limitación de potencia sobre edificaciones o construcciones y pérgolas de aparcamiento.

Para EH Bildu la apuesta por la transición energética es "indispensable y urgente", por lo que a partir de este punto y en un contexto de elevación de precios en el mercado eléctrico, el autoconsumo eléctrico renovable es un elemento "imprescindible" para lograr que el consumidor pueda obtener una energía más limpia y más barata.

Adolfo Araiz ha recordado al respeto que hasta 2018 el autoconsumo apenas se había desplegado por una serie de barreras que "dificultaban, desincentivaban o hacían inviable económicamente esta actividad", entre ellas la necesaria autorización administrativa para la obtención de la licencia municipal de obras.

Y ha añadido que la implantación del autoconsumo renovable "permitirá disminuir la factura energética con carácter inmediato a los consumidores que lo instalen y, adicionalmente, detraerá demanda de energía en el mercado mayorista, contribuyendo de esta manera a una contención y disminución de precios" en el mismo.

Además, ha dicho, posibilitará la "mejora de las condiciones ambientales" y la "reducción de la importación de hidrocarburos, que redundará en una mejora de la balanza de pagos".

Ha abogado así por suprimir, como ya han hecho oras comunidades, la necesidad de obtener la citada la licencia de obras para estas instalaciones de producción de energía destinadas al autoconsumo, sustituyendo dicho trámite por una comunicación previa o una comunicación responsable, una vez ejecutada la instalación.

Como excepciones se establecen las instalaciones en edificios declarados como bienes de interés cultural o catalogados, cuando afecten a los cimientos o la estructura del edificio y cuando necesiten evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la normativa ambiental de aplicación.

A favor de la proposición de ley, el portavoz de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha defendido la declaración responsable para que el ciudadano "no sufra retrasos injustificados" por causas imputables a la administración y para favorecer además la actividad y el empleo.

Ha propuesto además, y ha sido aprobado con una enmienda in voce, que para solicitudes de instalaciones energéticas en edificios de interés cultural no sirva como respuesta de la administración "el no por el no", sino que se busque una solución "innovadora" que conjugue la conservación del bien con el impulso de las energías renovables.

Por el PSN, Arantza Biurrun ha destacado que fue su partido en el Gobierno central el que impulsó el autoconsumo eléctrico y señalado que la propuesta de EH Bildu "es un paso más" en esa dirección al "agilizar la tramitación administrativa" de estas instalaciones con "un control a posteriori", ya que el procedimiento planteado "no exime ni condiciona las facultades de control y sanción".

Para Geroa Bai, ha dicho Pablo Azcona, es necesario revertir que 1.600 megawatios tengan procedencia en combustibles fósiles y solo 10 en el autoconsumo, por lo que ha apoyado las políticas que contribuyan a la transición energética, como en este caso, sin que ello elimine la obligación de cumplir la normativa, por lo que ha pedido apoyo a las entidades para las labores de control.

Ha defendido también, y el pleno lo ha aprobado en la misma in voce, que igualmente se elimine la licencia previa de obras para los puntos de recarga de vehículos eléctricos en el interior de edificios, salvo que suponga un impacto para bienes de interés cultural.

Mikel Buil, de Podemos, ha apostado por la transición energética y diferenciado entre la energía que se utiliza "para el negocio" y la que proporciona a la ciudadanía "bienestar", y esta última "es una política social que se debe incentivar".

Por último, desde I-E, Marisa de Simón ha considerado de "sumo interés" la propuesta de EH Bildu para "simplificar los trámites" al autoconsumo eléctrico y con ello favorecerlo.